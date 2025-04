Cornejo: "Seguiremos impulsando el acceso a la vivienda en Mendoza".

Entrega de viviendas guaymallen, IPV, Instituto provincial de la vivienda Foto: Yemel Fil

El mandatario explicó que este sistema está dirigido a sectores de clase media trabajadora que no pueden acceder a créditos bancarios ni a las soluciones habitacionales tradicionales del IPV. “En un país con una economía normal, estas familias no deberían recurrir al Municipio o a la Provincia para obtener una vivienda, sino que accederían a un crédito hipotecario a 30 o 40 años”, reiteró Cornejo, y explicó que en la Argentina, el crédito ha desaparecido en las últimas décadas y solo estaba disponible para quienes prácticamente no lo necesitaban.