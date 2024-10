Cornejo se despachó contra Milei: el pedido de mesura y más fondos para Mendoza

Entre ellas, destacó el equilibrio fiscal, la racionalidad del gasto público, la desarticulación de bolsones improductivos, la reducción de funcionarios políticos y agentes públicos que no contribuían a la prestación de servicios, austeridad en el manejo de recursos públicos, baja progresiva de impuestos, desburocratización. "La provincia encaró con coraje cuando parecían valores contraculturales", dijo Cornejo.

"Nos anticipamos a las decisiones que hoy se van tomando para sanear la administración nacional. El último tiene correlato en estos días, donde el gobierno nacional ha anunciado el cierre de la AFIP y su transformación, ajustando personal y recursos, y eliminando privilegios. Una vez más tengo que decir que en Mendoza eso ya se hizo antes con nuestro ente recaudador: se redujo casi el 43% la planta de personal entre 2016 y 2024, los funcionarios no cobran el llamado ´Fondo estímulo´, sus sueldos son menores que los del gobernador y, por supuesto, se presta mejor servicio. De esas cosas hablamos cuando decimos que Mendoza es modelo de buena administración", sostuvo.

Pedido de mesura

"El crecimiento nace de las reglas de juego que fija el gobierno nacional y de cómo sus políticas producen o no credibilidad para que haya inversión. Sin inversión privada no hay crecimiento y, por lo tanto, no hay empleo de calidad ni mejores salarios. Por eso, considero vital que el gobierno nacional siga buscando mecanismos de negociación para que haya previsibilidad a través de la gobernabilidad y no elija el ya probado y fracasado recurso de la confrontación ciega", dijo en relación al discurso confrontativo que tiene por estilo Milei.

Reclamo de fondos para obras en Mendoza

Además, el gobernador aprovechó la oportunidad para reclamar por el escaso presupuesto para obras en Mendoza previsto en el Presupuesto 2025 de la Nación, que calificó de "irrisorios".

"Aún cuando el rumbo de la economía nacional es determinante, y en ese sentido estamos expectantes, no sólo por las decisiones que se van tomando y la evolución de los indicadores sino también sobre asuntos concretos como que se mejoren los montos irrisorios para obras que se le han asignado a Mendoza en el presupuesto nacional", destacó Cornejo.

"Fiel a nuestro estilo, nos hemos enfocado en dar nuevos pasos para apalancar el desarrollo de la provincia. Lo hacemos con las 3 herramientas que tenemos, es decir, con los Recursos del resarcimiento, con el Presupuesto provincial y con una activa visibilización de Mendoza para estimular la inversión en torno al aprovechamiento del cobre, en un contexto donde este material, del que nosotros tenemos disponibilidad geológica en cantidad, presenta una gran oportunidad porque es esencial para la transición energética", destacó.