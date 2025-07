Cornejo entre la rosca y el reloj: la decisión electoral que podría redefinir su vínculo con Milei

El gobernador pretende sellar una alianza electoral con La Libertad Avanza y ha dado muestras concretas de ello a través del acciones de sus legisladores en el Congreso : el último gesto fue el mandato para que la senadora nacional Mariana Juri se retirara del recinto en la última sesión en la que se aprobó la actualización de los haberes jubilatorios y la emergencia en discapacidad, mientras que Rodolfo Suarez directamente no estuvo en la sesión por encontrarse de viaje. Antes le había dado igual mandato a los diputados nacionales Pamela Verasay y Lisando Nieri , para la sesión especial en la que se debatió la situación del Garrahan y el financiamiento a las universidades.

Todo esto para intentar calmar las aguas luego de los reclamos de los gobernadores -entre los que está Cornejo- de más fondos a las provincias, algo que ofuscó al presidente, que los acusó de querer "romper todo".

Acuerdo dilatado

En este escenario, Cornejo espera el OK de Milei para conformar una alianza electoral que permita presentar una lista consensuada para los cinco diputados nacionales, la mitad de diputados y senadores provinciales y -¿por qué no?- acuerdos departamentales para los candidatos a concejales.

Pero eso está en veremos y "verde". Pese a las intenciones de Cornejo (aún con resistencia de cierta parte del radicalismo y de aliados) de un acuerdo electoral con Milei, las exigencias de LLA están dilatando las cosas. Es que la UCR debería resignar varias cosas, como identidad visual, nombre y nombres.

En esta ocasión, el peso fuerte es el del presidente y sus formas lo llevan a imponerse. Por estas horas, la condición sería que el primer lugar (diputado nacional) sea para un hombre de Milei, y el que suena para eso es el de Luis Petri. El ministro de Defensa de la Nación, contrincante interno de Cornejo, aparece muy bien posicionado en las encuestas y es uno de los más leales a Milei.

Pero, una eventual candidatura en cabeza de lista del ministro de Defensa de la Nación no es la opción que más le agrada al gobernador. En las últimas elecciones a gobernador, Petri decidió competir en las PASO dentro de Cambia Mendoza y el resultado sorprendió, porque nadie esperaba tanta adhesión, tal fue así que terminó posicionándose como candidato a vicepresidente de Patricia Bullrich y luego convocado por Milei para sumarse a su equipo.

Alineados

Desde el Gobierno provincial destacan una similitud en la gestión de Milei, incluso con medidas que en la provincia se vienen aplicando desde antes.

"Si podemos llegar y confluir en una alianza electoral, en buena hora. Tenemos puntos para coincidir y puntos en lo que no, como en todo. Nosotros venimos gobernando en alianza desde el principio: allá por el 2015 confluíamos con distintas fuerzas o distintos partidos con objetivos comunes, pero con distintas ideas en algunos aspectos; podría suceder eso y sino nosotros podemos ir e insistir con nuestro frente Cambia Mendoza, como hicimos desde el 2015 para acá y tendremos nuestras propias opciones", explicó días atrás el ministro de Gobierno, Natalio Mema, en Aconcagua Radio.

"Eso va a depender de las conversaciones que viene teniendo el gobernador, pero en definitiva nosotros en el medio de estas definiciones políticas seguimos gestionando y lo hemos hecho con el gobierno nacional, con algunos acuerdos, con diferencias y después veremos electoralmente cómo se configura el escenario", destacó Mema.

"Es una posibilidad, está abierta esa posibilidad, no está definido todavía, no estaría mal ir en conjunto, pero si no se dan las condiciones, también nosotros avanzaremos por nuestro lado", sostuvo el ministro de Gobierno.

Fechas clave

Lo cierto es que Cornejo tiene varias decisiones importantes que tomar de cara a estas elecciones 2025. Por un lado, decidir qué va a hacer respecto a unificar o no las elecciones legislativas provinciales con las nacionales. De hacerlo, tiene tiempo de firmar el decreto hasta el 18 de julio.

De hacerlo, se votaría en simultáneo en octubre. Sino, los cargos provinciales se elegirían en abril de 2026.

Además, el 7 de agosto es la fecha límite de presentación de alianzas. Es decir, hasta ese día se puede sellar el acuerdo entre LLA y la UCR y otros partidos que se adhieran a esa posible alianza que Cornejo anhela, pero que cierto sector del radicalismo resiste y que aliados al presidente se oponen.