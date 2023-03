Cornejo tras el discurso de Alberto Fernández: "No tiene norte"

Una de las repercusiones más esperadas respecto al discurso del presidente Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa , era el del senador nacional por Mendoza, Alfredo Cornejo . El ex gobernador que buscará volver a ocupar el cargo habló luego del mensaje anual del mandatario y lo cuestionó duramente: "No tiene norte", dijo.

" Es un presidente que no tiene norte . Fueron más de dos horas perdidas para el país porque la Asamblea Legislativa es el lugar donde el presidente rinde cuentas, cuenta sus ideas, proyecta sus objetivos y dice cómo va a resolver los problemas del país", introdujo el senador nacional.

"Cualquiera que lo escuchó seguramente no comprende cómo no tocó los dos principales problemas que aquejan al país: la inflación y la inseguridad. La inflación es un flagelo, carcome ingresos y perjudica a todos. Y la respecto a la inseguridad solo echó culpa a la justicia por lo que sucede en una provincia en particular: Santa Fe", cuestionó.