Cornejo en el acto de AMIA: "Si la Argentina fue un objetivo de la acción criminal, hoy sigue siéndolo"

¿tensión? Alfredo Cornejo no estará hoy con Guillermo Francos: por qué se baja de la reunión con gobernadores

18 de julio, aniversario atentado AMIA, alfredo Cornejo Foto: Yemel Fil

Alfredo Cornejo, sobre el tenso clima internacional

Cornejo se refirió al contexto internacional y a las amenazas que aún persisten al mencionar que "la barbarie sufrida por la AMIA se ha vuelto como una pesadilla recurrente de la que no podemos despertar", comentó: "Los protagonistas se repiten y las cartas están expuestas sobre la mesa con claridad. Vuelven a estar en primer plano quienes han sido identificados por la Justicia argentina como autores de la matanza de hace más de tres décadas en el corazón porteño".

Advirtió también sobre los recientes dichos del gobierno de Irán y su impacto: “Hace unos pocos días atrás, la máxima autoridad iraní ha apuntado su mirada y sus palabras contra el Estado argentino, su gobierno y por lo tanto, sus ciudadanos. Si la Argentina fue un objetivo de la acción criminal, hoy sigue siéndolo. Lo que parecía un mal sueño es una realidad latente en nuestro presente. Debemos estar en alerta”.

18 de julio, aniversario atentado AMIA, alfredo Cornejo Foto: Yemel Fil

En ese marco, insistió en que “sin recuerdo de lo sucedido, pero sobre todo sin condena a los responsables del atentado, nos falta algo esencial. Hay una deuda social pendiente con las víctimas y con sus familias. Es imprescindible no distraernos de la tarea diaria de construir esta memoria activa que nos convoca”.

Para cerrar sus palabras, Cornejo señaló: “Debemos mantenernos tan atentos y alertas como siempre y bregar porque cese la violencia y se imponga la tolerancia y la convivencia. Solo estaremos al lado de quienes estén en ese camino”.

Homenaje a las víctimas del atentado a la AMIA

Por su parte, Roberto Lask, destacó el carácter transversal del homenaje: “Estoy convencido de que entre todos los que estamos aquí no hay diferencias de investiduras ni cargos, que nadie vino por obligación sino que todos compartimos un profundo repudio por este atentado terrorista a nuestra Nación”.

Luego, aseguró: “Hoy nos reúne el dolor que no se borra y la memoria que no se negocia. Ese estruendo del 18 de julio de 1994 sigue resonando. Fue un ataque contra nuestra democracia y contra el alma misma de nuestra cultura occidental: la libertad”, afirmó. Y agregó: “La memoria no es un simple ejercicio del recuerdo, es un valor central de nuestra identidad. Es ella la que nos permite distinguir entre el bien y el mal, entre la justicia y la barbarie”.

18 de julio, aniversario atentado AMIA, alfredo Cornejo Foto: Yemel Fil

Lask también alertó sobre los riesgos actuales al señalar que “los valores de Occidente —la libertad religiosa, la igualdad entre hombres y mujeres, el respeto por las minorías, el derecho de cada persona a soñar su destino— están siendo cuestionados, debilitados y atacados. No en libros de historia, sino hoy, ahora, en países europeos donde se intenta imponer el miedo, en universidades norteamericanas donde la libertad académica se manipula para justificar el odio”.

Finalmente, agradeció al Gobierno de Mendoza “por haber entendido la gravedad de estas amenazas y estar actuando con firmeza, claridad y de forma preventiva, protegiendo a todos los mendocinos, sin importar a qué minoría pertenecen”. A esto le sumó “que la memoria de las víctimas del atentado a la AMIA sea para todos nosotros una guía moral, y que el dolor de ayer se transforme en la fuerza de hoy para defender lo que somos”.