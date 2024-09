Cornejo dio indicios del voto de Nieri y Verasay sobre el veto de Milei y reveló su postura

No obstante, consideró que el veto total no era la mejor opción, sino que hubiese apostado a un veto parcial, con la eliminación de los artículos “que tienen problemas fiscales”, como el aumento adicional una vez al año, la obligación de cancelar las deudas con las cajas previsionales de las provincias y el pago de las sentencias firmes a favor de jubilados.

También podés leer: La UCR rechazó el veto de Milei y envió una advertencia a sus diputados: "Coherencia"

La postura que abonan varios radicales, y a la cual Cornejo adhiere, es la de mantener el incremento de 8,1% y la actualización mensual según la variación del IPC. “Una ley con una formula jubilatoria que dé solvencia fiscal pero que no deje que se licúen los ingresos de los jubilados ”, sintetizó el mandatario.

Alfredo Cornejo, Javier Milei, visista Mendoza septiembre 2024 02.jfif Alfredo Cornejo cuestionó el veto total de Javier Milei a la Ley de Movilidad Jubilatoria Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

En ese sentido, juzgó que tanto oficialismo como oposición dialoguista (quitó de ese grupo a Unión por la Patria) no trabajaron en la búsqueda de consensos para solucionar una problemática que afecta a los jubilados. “Recomiendo un acuerdo y no una confrontación, obligando al Gobierno a hacer cosas a través de leyes. Es mejor dar seguridad jurídica, certidumbres”, sostuvo.

“Hay que buscar un acuerdo en general para tener una ley que dé seguridad jurídica al fisco y que vaya resolviendo los problemas de los pasivos de muchos jubilados que se verán en la necesidad de recurrir a la Justicia. Un término medio de mayor seguridad jurídica para la Argentina”, reflexionó Cornejo.

Una de las alternativas que proponen algunos legisladores del radicalismo, además de insistir con el veto parcial, es la de aprobar, por mayoría simple, una moción para devolver la ley a comisiones y mantener vivo el tema en la agenda de cara al Presupuesto, que Milei presentará el domingo.

Jubilaciones: qué dijo Cornejo sobre el voto de Lisandro Nieri y Pamela Verasay

En medio de la polémica por los diputados de la UCR “conversos” que se mostraron este martes con Milei y garantizaron acompañar el veto presidencial, rodeo un halo de misterio en relación a cómo se comportarán en la sesión especial los dos legisladores ligados a Cornejo, sobre cuya figura aparece un asterisco.

Javier Milei diputados radicales.webp Javier Milei se reunió con diputados radicales en la previa de la votación del veto a la movilidad jubilatoria

Si bien Nieri y Verasay votaron favorablemente el proyecto de ley que luego vetó el Presidente, ambos evaluaban la posibilidad de ausentarse en la sesión, o bien directamente votar en contra de la reversión del veto.

También podés leer: Jubilaciones: dos mendocinos, entre los que podrían cambiar su voto y apoyar el veto de Milei

Su cambio de postura responde al pedido de Casa Rosada a las provincias para que acompañen la decisión, ya que -según afirmó el propio Milei- la vigencia de la Ley “pone en riesgo el equilibrio fiscal” y perjudicaría directamente los fondos afectados a las provincias.

El mensaje fue elevado por el Jefe de Gabinete Guillermo Francos, quien avisó a los mandatarios provinciales que, de caerse el veto, las jurisdicciones sufrirán los recortes que el Ejecutivo haría en caso de que la normativa se mantenga en pie.

El pedido llegó al propio Cornejo, quien -no obstante- se desligó de la decisión que adopten ambos legisladores. “No estamos involucrados en el proceso específico de cómo votarían ”, resaltó ante la consulta periodística.

Aunque admitió que tiene influencia sobre “varios diputados que me escuchan, que me consultan a veces, otras veces no. No solo sobre los de Mendoza, sino sobre otros, en el radicalismo de muchas provincias. Pero no hacen lo que yo quiero ni pretendo que lo hagan, así que no puedo hacerme cargo ”.

“Mi posición -insistió- es que al gobierno de Milei hay que apoyarlo, hay que darle gobernabilidad a la Argentina, porque buena parte de las cosas, de la línea gruesa, de las reformas que el país necesita en términos económicos son de sentido común y se están haciendo”.

En ese sentido, resaltó que -más allá de que “no comulgo con todas las cosas que hace el gobierno, menos en las que tienen mala praxis política-, pero sí quiero que el radicalismo colabore en esta etapa del país para que salga a flote y las reformas estructurales que necesita lleguen a buen puerto”.