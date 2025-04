Cornejo celebró la salida del cepo, pero remarcó la necesidad de un Estado presente

También podés leer: Javier Milei sobre el fin del cepo: "Hemos liberado el mercado de cambio, sin especulación política"

Proceso inflacionario

Cornejo destacó que las primeras reacciones de los mercados tras los anuncios del viernes fueron "positivas". "También corremos el riesgo de que haya un pequeño salto inflacionario. Nadie dijo, salvo el populismo y la demagogia, que esto iba a ser fácil o que se iba a salir de un momento para el otro. Son años y años de estancamiento, va a ser transitorio, paulatino y esperemos que salga bien. Mendoza necesita que salga bien", indicó.

El Gobernador también alertó sobre el rol del Estado nacional. "No nos gusta cuando dicen que hay que destruir el Estado. Al contrario, este servicio estatal de transporte público da igualdad de oportunidades. Si no hay Estado, no hay infraestructura, no hay mercado posible aún. Necesitamos que el Estado esté presente hasta que la economía crezca", expresó.

