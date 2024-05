Coparticipación: el eterno debate que pretenden abrir con la condición del "no hay más plata"

" Va a ser como tirar una bomba de humo y cerrar la puerta para que se agarren entre ellos ", señalaron puertas adentro a modo de chiste, pero no tan lejos de la realidad. Modificar la forma actual de distribuir los recursos que reciben los municipios puede ser positivo para algunos, pero otros verían afectados sus ingresos.

Este debate que no es la primera vez que aparece, surge en medio de la propuesta del Ejecutivo Provincial de modificar un ítem que fija el reparto de 10% de esos fondos que la provincia destina a los municipios, con lo que Luján y Maipú, principalmente; pero Junín, Lavalle, La Paz, San Martín y Tupungato perderían recursos. Por el contrario, la comuna más beneficiada sería Godoy Cruz, que vería incrementada sus partidas en unos $1.300 millones anuales. Guaymallén, Las Heras, San Rafael, Rivadavia, Malargüe, Tunuyán, Capital, Santa Rosa y General Alvear, también percibirían más. Y San Carlos no sufriría variaciones.

Mendoza coparticipa a los municipios el 18,8% de los recursos, la segunda que más coparticipa después de Córdoba, que reparte el 20%, pero los municipios tienen a su cargo el transporte público.

"Para nosotros es lo mismo lo que repartimos", dijo Mema y sostuvo que "sin duda se debe hacer un debate sobre el fondo. Entendemos que son los municipios quienes tienen que traer las herramientas para este debate".

"Creemos que el Consejo Municipal es el ámbito propicio para que cada uno de los municipios traigan elementos técnicos sobre cómo repartir y cuáles son los indicadores apropiados para que los municipios tengan los incentivos correctos para tener más recursos y que eso devenga en mejor calidad de vida para los habitantes que tienen cada uno de los municipios y de la provincia en general", sostuvo Mema.

Y aclaró: "Es una discusión en la que nosotros como Poder Ejecutivo Provincial solamente la podemos propiciar, podemos abrir el debate, pero que para nosotros es inocuo como tal. Por lo tanto, es una discusión que se tiene que dar en el ámbito de los municipios", aclaró.

Por ahora no hay fecha prevista. Y por lo bajo anticipan que un acuerdo entre los 18 intendentes será muy difícil porque "nadie quiere perder recursos", pero a la vez "todos quieren mostrar que pelean por los recursos".

El propio gobernador Alfredo Cornejo ha manifestado esta intención de que los intendentes discutan el fondo de la cuestión, pero sin demasiadas expectativas de un acuerdo en el corto plazo. Lo que si está claro es que esa discusión no implicará más recursos para los municipios por parte de la provincia.

"No se van a dar más recursos si no tienen nuevas incumbencias. El Gobierno no va a aumentar la coparticipación. Si lo resuelven ellos, buenísimo, lo que si creemos es que tiene que haber premios, por ejemplo a la obra pública", es la idea que trasciende desde la Casa de Gobierno.

"Tiene que haber un ratio que premie la obra pública, que no se distribuya por habitante. Hay una discusión muy rica, pero lo tienen que definir los intendentes", advierten.

En ese sentido, el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, sostuvo que está de acuerdo con rediscutir el régimen actual. "No es la Provincia quien tiene que decidir cómo se reparten los recursos coparticipables de los municipios", no obstante ello afirmó que la nueva ley debe tener un esquema de aplicación progresivo en el tiempo e incremental con relación a los recursos, "de manera que ello garantice tanto a la Provincia como a los municipios que el nuevo régimen no implique la pérdida de ingresos presentes, sino un aumento de los futuros sobre la base del crecimiento de la economía".

SITEVINITECH 2024, ulpiano suarez.jpg Foto: Yemel Fil

“Lo realmente importante es que sean los intendentes los que definan la distribución entre los municipios”, sostuvo Ulpiano Suarez.

"La realidad ha cambiado y, por lo tanto, debe cambiar la ley. Seguir metiéndole parches no sirve”, expresó Suarez. "Desde el año 2020 vengo planteado que debemos repensar la coparticipación de la provincia a los municipios. Y considero en tal sentido que la nueva ley debe contemplar diversos criterios para poder cumplir varios objetivos: criterios devolutivos (para que la asignación de recursos guarde proporción con lo que se recauda, es decir tenga en cuenta la participación en el PBG), criterios compensatorios (considerando por ejemplo la población conforme al Censo, la población a la que se presta servicios, los gastos corrientes, el gasto en personal, la relación empleado municipal/población a la que se presta servicios, etc), criterios solidarios (para asegurar un grado similar de desarrollo entre los municipios y asegurar la prestación de servicios de calidad a todos los mendocinos) y fundamentalmente criterios de eficiencia en la administración de los recursos, para a estimular la capacidad para generar recursos propios y la inteligencia para reducir gastos innecesarios, por ejemplo", detalló.

“Si bien la Ciudad de Mendoza es el municipio más perjudicado con el actual régimen de coparticipación y haré todos los planteos que correspondan en defensa de los vecinos, contribuiré en esa mesa de trabajo con los intendentes, para que los mendocinos tengan un nuevo régimen de reparto que contribuya al crecimiento integral de toda la Provincia, que contemple la realidad de cada departamento y las regiones, y que armonice con una visión de crecimiento y generación de oportunidades en cada rincón Mendoza", concluyó el intendente de la Ciudad de Mendoza.