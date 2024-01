Continúa el debate de la "ley ómnibus": qué funcionarios se presentarán hoy

También te puede interesar: El gobierno también cede con la reforma política ante la falta de apoyo opositor

Un debate que duró 14 horas

Tras14 horas de debate, iniciadas ayer a las 9, el presidente del bloque de UxP, Germán Martínez, pidió la palabra para que los funcionarios del área de Economía que aún restaban exponer ayer se reprogramaran para hoy.

"Entendemos la dinámica del trabajo, el tema energético llevó más de lo previsto, quedan dos o tres temas gruesos para hablar, y los que estamos acá queremos hacer las cosas bien, por eso propongo que los testimonios que faltan se reprogramen para mañana (por hoy)", dijo.

Pero desde LLA, Nadia Márquez, señaló: "Pasamos todo el día de ayer y de hoy escuchando la importancia de preguntarle a los funcionarios, se enojaron cuando un funcionario terminaba y seguía otro, y ¿saben qué?, ahora se quieren ir a dormir".

"Sé que les cuesta hablar de trabajo, de esfuerzo y de mérito, porque el concepto es otro; pero mientras tanto, los médicos que están de guardia o los policías que están en servicio, no se pueden ir a dormir", agregó.

Por su parte, la radical Carla Carrizo dirimió en favor de Martínez: "Me parece una falta total de respeto de la diputada de LLA, porque acá estamos todos los partidos que garantizamos la gobernabilidad parlamentaria; y acá entre colegas el respeto no se pierde, no lo vamos a permitir; aprenda las reglas si quiere convivir acá cuatro años".

"Usted no nos puede manejar la agenda a nosotros, una cosa es hablar de política y otra cosa hablar de la calidad de los que estamos acá; porque nosotros representamos al pueblo que nos votó. Son minoría, tienen que aprender a respetar que todos nos necesitamos para sancionar una ley", enfatizó.