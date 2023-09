Continúa el debate por la ley de Alquileres: será el turno de inquilinos

Oferta y demanda poco regulada Alquileres vía plataforma en Valle de Uco: razones para no elegir

"Seguramente el fin de semana avancemos con una reunión, cuando tengamos en claro qué va a suceder con el tratamiento en senadores este jueves", remarcó el Coordinador del MIN.

Chicanas entre oficialismo y oposición

La primera de las reuniones fue convocada para el pasado miércoles a las 14, en donde estuvieron presentes las cámaras inmobiliarias. Allí, los legisladores del oficialismo y de la oposición -en especial de Juntos por el Cambio- mantuvieron fuertes cruces en la discusión de la reforma a la ley de alquileres.

El conflicto se produjo cuando exponía Emilio Caravaca Pazos, de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina y los senadores del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti y Matías Rodríguez se cruzaron con Luis Naidenoff y Julio Martínez, de Juntos por el Cambio.

En concreto, el clima de tensión comenzó cuando Fernández Sagasti interrogó a Caravaca Pazos sobre los alquileres temporarios y los pagos por adelantado de las locaciones en la actual ley de alquileres. La senadora consideró que el expositor evitaba responder lo que ella preguntaba, algo en lo que coincidió Matías Rodríguez.

SDORA ANABEL FERNÁNDEZ SAGASTI - PLENARIO LEGISLACIÓN GRAL Y PRESUPUESTO 06-09-23

Ante esta situación, Naidenoff y Martínez les recriminaron a los legisladores del oficialismo "el tono" de interpelación a los invitados. La situación continuó hasta que los senadores de Juntos por el Cambio expresaron: "Fueron invitados para escucharlos, otra instancia es el debate que se debe dar en la comisión; no se puede interpelar ante una posición que me puede o no agradar".

En ese contexto, el senador Matías Rodríguez tomó el micrófono y le pidió a Naidenoff que baje el tono. "Si hubieran puesto esa pasión cuando gobernaron el país no estaríamos así", debido a que la ley de alquileres actual fue impulsada durante el gobierno de Cambiemos.

La reforma

El proyecto de reforma aprobado el 23 de agosto en la Cámara de Diputados reduce de tres a dos años los plazos de los contratos, con una actualización de los alquileres cada cuatro meses contra el esquema anual que rige en la actualidad y el empleo de parámetros o índices fijados entre las partes.

En ese sentido, establece que las partes deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y/o el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) o una combinación de dichos índices.