Cómo votaron los mendocinos el rechazo al veto de la emergencia en Discapacidad

El Senado de la Nación Argentina ratificó este jueves la Ley de Emergencia en Discapacidad , al aprobar la insistencia por 63 votos y dejar sin efecto el veto total del presidente Javier Milei . Pasaron 22 años desde que el Congreso no desautorizaba una decisión de este tipo del Poder Ejecutivo.

De acuerdo al artículo 83 de la Constitución Nacional, tras la aprobación por parte de Diputados y el Senado con mayoría de dos tercios, el Gobierno está obligado a promulgar la norma .

Solo votaron en contra seis de los siete senadores de La Libertad Avanza : Bartolomé Abdala, Ezequiel Atauche, Ivanna Arrascaeta, Bruno Olivera Lucero, Juan Carlos Pagotto y Francisco Paoltroni. También lo hizo la cordobesa Carmen Álvarez Rivero. En tanto, Vilma Bedia (LLA) se ausentó al momento de la votación.

En todas las instancias previas, tanto en Diputados como en el Senado, la iniciativa había logrado siempre más de dos tercios de los votos . El proyecto surgió a partir del reclamo del colectivo de personas con discapacidad frente a prestaciones desactualizadas y la baja de miles de pensiones que el Gobierno libertario puso en duda al iniciar su gestión.

suarez, juri, sagasti, senadores nacionales Los tres senadores por Mendoza votaron a favor de la Ley de emergencia en Discapacidad.

A diferencia de lo ocurrido en Diputados, donde los dos legisladores radicales que responden al gobernador Alfredo Cornejo (Lisandro Nieri y Pamela Verasay) cambiaron su voto inicial y respaldaron el veto, en la cámara alta Rodolfo Suarez y Mariana Juri votaron en contra del decreto firmado por Javier Milei.

En tanto que la peronista Anabel Fernández Sagasti, tal como se preveía, también se opuso al veto.

Ninguno de los tres tomó la palabra durante el debate de esta norma.

¿Qué establece la ley de emergencia en discapacidad?

La norma declara la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más. Su objetivo principal es garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía constitucional en la Argentina.

En ese marco, la ley faculta al Poder Ejecutivo a adoptar medidas urgentes, tanto legislativas como administrativas, para responder a las necesidades del sector.

discapacidad, ley de discapacidad, veto presidencial En Mendoza hubo manifestaciones a favor de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Foto: Cristian Lozano

