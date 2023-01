Comisión de Juicio Político: qué dijeron los mendocinos en el inicio del debate

La palabra de los diputados mendocinos en la comisión de Juicio Político

El vicepresidente de la Cámara de Diputados y secretario en la comisión, el mendocino Omar de Marchi (PRO), pidió la palabra para denunciar "esta puesta en escena que nos ofrece hoy el presidente (Alberto Fernández), que es el principal impulsor mediático de este circo que montan a diario".

Para el exintendente de Luján de Cuyo, el juicio político "no forma parte de la agenda principal de la Argentina", ya que ésta tiene que ver con el 50% de pobres, con un 100% de inflación acumulada solamente en el último año y que el ajuste que lleva adelante este Gobierno lo hace a costa de la inflación para con los sectores más vulnerables".

Según De Marchi, "la agenda del Gobierno tiene que ver con intervenir y manipular" al Poder Judicial que "tuvo la valentía de condenar al poder en la Argentina" (en alusión a la sentencia contra la vicepresidenta Cristina Kirchner).

La otra mendocina miembro de la comisión, Marisa Uceda (Frente de Todos), se enfocó en los proyectos que también fueron incluidos en el temario de las sesiones extraordinarias y que la oposición ya adelantó que no discutirá. Mencionó la creación de nuevas universidades, la Promoción y Fomento a la Innovación Tecnológica y al Desarrollo Agroindustrial Federal, el plan de regulación de deuda previsional, y la declaración como servicio público de Internet, entre otros.

“Hablamos de un Poder del Estado donde no hay garantía y transparencia. No sean empleados de un Poder oscuro. Démosle la posibilidad a nuestro pueblo, una vez más, de que tenga una Corte Suprema de la que pueda sentirse orgulloso, como ya la tuvo alguna vez”, sintetizó.

Marisa Uceda, diputada nacional, Frente de Todos, comisión de Juicio Político, Corte Suprema Uceda, diputada nacional del Frente de Todos, durante su exposición en la comisión de Juicio Político Foto: Prensa Diputados de la Nación

El debate

"No nos vamos a someter al juicio político que ustedes promueven pero sí vamos a defender la independencia judicial con nuestro cocimiento, con nuestros saberes", manifestó el vicepresidente de la comisión de Juicio Político y presidente del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, minutos más tarde.

A su turno, la diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman afirmó que a los dos bloques mayoritarios que polarizan en el país "les conviene estar discutiendo este tema y no sobre los grandes problemas económicos".

La referente trosquista del PTS denunció que Juntos por el Cambio prefiere prestarse a este debate antes de tratar la moratoria previsional que beneficiaría a 800.000 personas que no llegan con la cantidad de aportes jubilatorios, o antes que debatir la Ley de Humedales.

Myriam Bregman "Esta discusión les sirve para tapar los temas importantes que no quieren tratar"

"Nadie habla del ajuste brutal que está llevando adelante Sergio Massa", azuzó Bregman, que acusó de cómplices de esta política económica a todos los sectores del Frente de Todos que hacen silencio y no dicen nada sobre las consecuencias sociales.

Sin embargo, la diputada de izquierda aseguró que "hay grandes motivos para cuestionar" a este tribunal que "es la Corte del 2x1".

"Llega al extremo de exhumar leyes que tienen 16 años de haber perdido vigencia para que algún juez suprema (por Horacio Rosatti) pueda autopercibirse presidente del Consejo de la Magistratura", fustigó.

"Impugnamos claramente que un grupito de personas que nadie eligió ni votó, y que llegan ahí por las componendas de los partidos mayoritarios puedan decidir sobre las vida de millones", concluyó.

A continuación, Leopoldo Moreau (Frente de Todos) rechazó la caracterización de "circo" que le endilga la oposición al trámite de juicio político contra la Corte en la Cámara de Diputados.

"Los pitonisos adelantan que no van a estar los dos tercios. Cuando la Coalición Cívica impulsó el juicio político contra la Corte no dijo que era un circo a pesar de que era matemáticamente improbable conseguir los dos tercios. Tal vez ahora puedan reunirlos. En aquel momento ningún medio de comunicación calificó la presentación como un intento de un show o de un circo", aseguró el radical kirchnerista sobre la presunta doble vara de la oposición y de un sector de la prensa.

Por otra parte, llamó a "poner fin a este procedimiento mafioso del que forma parte la Corte", y señaló que tanto Horacio Rosatti como Carlos Rosenkrantz cometieron el "pecado original de haber aceptado ser designados por decreto" de Mauricio Macri.

El chaqueño Juan Manuel Pedrini recordó que en el marco de la causa por la coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires, los gobernadores pidieron ser considerados como amicus curiae y la Corte Suprema hizo caso omiso a las solicitudes.

En tanto, la macrista Sabrina Ajmechet embistió contra el oficialismo al que acusó de "hacer lo que hacen todos los gobiernos populistas frente a los problemas: se victimiza".

"Siguen repitiendo ´ah pero Macri´ pero como ya no les alcanza, entonces necesitan decir que el Poder Judicial va por ustedes", continuó.

"Saben que no van a prosperar estos pedidos de juicio político en el recinto y sin embargo lo que quieren es que la agenda política esté concentrada en esto en lugar de las necesidades de la gente", argumentó.

En esta línea, afirmó que el oficialismo impulsa un "circo" en la comisión de Juicio Político "con el único objetivo de búsqueda de impunidad".

La acusación de machirulo a un diputado

La diputada del Frente de Todos Vanesa Siley acusó al presidente del bloque de la UCR, Mario Negri, de "machirulo" mientras exponía en la comisión de Juicio Político.

En la última parte del primer día de debate de la comisión, la legisladora oficialista exponía cuando los diputados radicales Mario Negri y Karina Banfi empezaron a interrumpirla a los gritos.

"Hablo cómo yo quiero, diputado Negri. Déjeme terminar la idea y digo lo que quiero", se jactó la representante kirchnerista, saliendo al cruce del cordobés que hablaba encima de ella, cuestionando sus dichos insistentemente.

En medio de ese contrapunto, intervino Gaillard para pedirle tanto a Negri como a Banfi que cesaran en su actitud y dejaran "terminar con el uso de la palabra sin interrupción por favor".

Nerviosa por las interrupciones, Siley protestó: "Te dicen cómo tenés que hablar, cómo tenés que pensar, te dicen qué es lo que tenés que decir. Estoy siguiendo atentamente la comisión. Estuve respetando a todos y a todas".

La titular de la comisión trató de zanjar la discusión cediéndole la palabra a Negri, pero Siley no aceptó el pedido. "No, no le concedo la interrupción por machirulo. Sigo hablando sobre lo que estaba diciendo", arremetió.

En su argumentación a favor del juicio político a la Corte, Siley afirmó que el Poder Judicial "no tiene legitimidad social, está desacreditado y no responde a los intereses del pueblo".

"Es lenta y poco transparente. ¿Por dónde creen ustedes que se empieza para cambiar a ese Poder Judicial? Si no vamos a empezar por cuestiones decorativas. Por eso hay que empezar por la conducción del Poder Judicial, que es la instancia mayor revisora que tiene el Poder Judicial y es la que baja línea política al interior de la Justicia", se respondió.

El proceso de juicio político a la Corte Suprema

En total hay 14 pedidos de juicio político y son cuatro los causales que motivan los pedidos que apuntan al desplazamiento de los magistrados e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos.

En primer lugar se cuestiona a los cuatro jueces por el fallo que benefició a la Ciudad de Buenos Aires en el conflicto por la coparticipación federal de recursos.

En segundo término, se acusa a la Corte por el fallo con el que favoreció a Juntos por el Cambio (en detrimento del Frente de Todos) en la composición del Consejo de la Magistratura.

Por último, hay pedidos de juicio político que abrevan en el mal manejo de la obra social, y en el fallo del 2x1 que pretendió beneficiar a represores de la última dictadura militar.

