Cobos rechazó la suspensión de las PASO y afirmó que "sería una decisión irreversible"

Julio Cobos, diputados, ley ómnibus, caída sesión.jpg La postura de Cobos fue difundida antes de la reunión del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR). Foto: Télam

Además, advirtió que suspender las PASO, ya sea a nivel nacional o provincial, es casi eliminarlas. “Es como los impuestos ‘temporales’, terminan siendo para siempre… No hay justificación alguna para suspenderlas. De hecho, todos reconocen que mejoran la oferta electoral y amplían la democracia”, sostuvo.

Cobos también cuestionó los argumentos de quienes impulsan la suspensión. “Dicen que las PASO no sirven, pero la realidad es que los que circunstancialmente ocupan el poder, buscan evitar la competencia y fuerzan listas únicas y no debería ser así; por el contrario, se debería promover la participación y no restringirla”, remarcó.

También te puede interesar: Se terminó el receso en la Legislatura: los temas en la agenda de Diputados y Senadores

Por último, el legislador defendió el sistema de primarias como un mecanismo que permite mayor participación ciudadana por fuera de las estructuras partidarias. “Fortalece y fomenta una competencia transparente dentro de los partidos y espacios políticos, para luego competir contra los otros”, afirmó.

Fuente: Noticias Argentinas