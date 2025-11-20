Causa Cuadernos: Enrique Pescarmona fue sobreseído por su deterioro cognitivo

El empresario Enrique Pescarmona -ex dueño de IMPSA- fue sobreseído de la causa de los Cuadernos por su estado de salud, al ser considerado mentalmente incapaz para afrontar el proceso.

Pescarmona, de 84 años , es uno de los empresarios investigados en el juicio por corrupción más grande de la historia argentina; la causa Cuadernos en la que se investiga una presunta red de sobornos entre contratistas y funcionarios del gobierno argentino entre 2003 y 2015, vinculada principalmente a la obra pública . Se acusa a una asociación ilícita, liderada según la investigación por Cristina Fernández de Kirchner, de haber creado un sistema para recibir dinero ilegal a través de la adjudicación de contratos públicos. Los delitos investigados incluyen asociación ilícita, cohecho activo y pasivo, y fraude al Estado.

Bienestar animal Cómo protegerán a los animales en el Parque Provincial Aconcagua esta temporada: nuevas exigencias y sanciones

Inversión Metrotranvía: inyectan fondos para la ampliación de la traza y una obra complementaria "imprescindible"

En el expediente, Pescarmona -líder en ese entonces de la empresa emblema de Mendoza- está acusado de pagarle trece presuntos sobornos a Néstor y Cristina Kirchner entre 2008 y 2013, para participar o mantener contratos de obra pública.

Cuando estalló el escándalo, en agosto de 2018, Pescarmona declaró como arrepentido , lo que implica una admisión judicial de culpabilidad. Sin embargo, en el último intento de muchos de los acusados por zafar del juicio a través del pago de una "reparación integral", el extitular de IMPSA ofreció 510 millones de pesos.

Por qué sobreseyeron a Enrique Pescarmona

Mientras que hoy se realiza la tercera audiencia ante el Tribunal Oral Federal 7, se conoció que sobreseyeron a Enrique Menotti Pescarmona luego de que el Cuerpo Médico Forense concluyera que el empresario presenta un “cuadro compatible con deterioro cognitivo de moderado a grave” y que no tiene “aptitud suficiente para estar en juicio”.

La resolución de los jueces Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori, aplicó el artículo 336 inciso 5 del Código Procesal Penal, que habilita el sobreseimiento frente a una incapacidad mental sobreviniente crónica e irreversible.

El Tribunal dispuso “sobreseer a Enrique Menotti Pescarmona, de las demás condiciones personales obrantes en autos, en orden al hecho por el que fuera requerida la elevación a juicio en esta causa”.

Según la resolución a a Pescarmona se le diagnosticó “una enfermedad neurodegenerativa progresiva e irreversible reconocida como demencia tipo Alzheimer atípica en estadio moderado a severo”.

El cuadro es “de carácter crónico e irreversible, que le impide comprender, valorar y participar activamente en un proceso judicial”, había planteado su abogado Marcelo Nardi.

El caso

Además de Cristina Kirchner, señalada como jefa de la supuesta asociación ilícita, hay varias decenas de acusados, entre ellos empresarios y exfuncionarios como Julio De Vido, Roberto Baratta, y está previsto que declaren más de 600 testigos.

Numerosos empresarios declararon como “arrepentidos” y admitieron estos pagos, mientras que exfuncionarios reconocieron los cobros. Los pagos quedaron registrados en los cuadernos del chofer del Ministerio de Planificación en ese entonces, que registró sus viajes y la sumas de dinero que recogía en las sedes de las empresas.