Casado sobre el primer año de gestión de Javier Milei: "Tiene muchas posibilidades de reelección"

El primer balance viene de la mano de lo que solía pasar en los meses de diciembre, cuando el fantasma de los saqueos aparecía, algo que -al menos hasta ahora- en este año no se está produciendo. "Yo creo que eso es multifactorial. Por un lado, que la situación económica se ha ido tranquilizando y acomodando, la inflación que tenemos hoy no es la inflación que había en diciembre del año pasado. En segundo lugar, que los agitadores de esas situaciones hoy no están", diagnosticó Casado.