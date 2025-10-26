Carolina Jacky resaltó el valor de la democracia: "Espero que hoy gane el pueblo"

Elecciones 2025: Carolina Jacky resaltó el valor de la democracia

Por Celeste Funes







En horas de la mañana, Carolina Jacky, la candidata a diputada nacional por Protectora Fuerza Política, sufragó en medio de una jornada que transcurre tranquila y sin inconvenientes. Tras emitir su voto, emitió un esperanzador mensaje y resaltó el valor de la democracia como herramienta colectiva.

“Lo importante no es ganar, lo importante es el camino. Ese camino lo hace el pueblo y lo hace cada vez que vota”, expresó la abogada de Derechos Humanos en el marco de las elecciones 2025.

. Jacky subrayó que el ejercicio del voto debe ser entendido como una práctica constante. “Cuanto más veces se exprese el pueblo es mejor. Lo peor es tenerlo en silencio”, afirmó, destacando que la voluntad soberana no se reduce únicamente al resultado electoral.

La candidata también hizo referencia directa a la idea de democracia como representación popular. "Si realmente comprendemos lo que significa democracia —gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo— y lo tomamos con conciencia, sabemos que todos tenemos ese compromiso", señaló.

Finalmente, afirmó que la definición de la jornada debe quedar en manos de la ciudadanía: “Espero que hoy gane el que tiene que ganar, el soberano, que es el pueblo”.