Caputo defendió la flexibilización del régimen cambiario: "Problemas de dólares no va a haber"

"La suba en las reservas va a ser consecuencia del programa económico, es un tema de tiempo como la inflación. No son causas, son consecuencias, si haces las cosas bien, todo va en esa dirección", resaltó, pero evitó dar un plazo estimado: "Si me preguntan cuándo, no lo sé, no importa, puede ser dentro de 15 días o en un mes, pero estoy seguro de que es lo que va a pasar".