15 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Candidatos a concejales de General Alvear promocionaron el turismo en San Rafael y generaron el malestar de empresarios

Aspirantes al Concejo de General Alvear promovieron el Cañón del Atuel a través de un spot de campaña y generaron críticas del empresariado.

Candidatos a concejales de General Alvear promocionaron San Rafael y generaron el malestar de empresarios.

Candidatos a concejales de General Alvear por Fuerza Justicialista Mendoza en las próximas elecciones 2025 protagonizaron un spot de campaña promoviendo el turismo, pero no su departamento, sino de San Rafael. Esto desató el malestar de los empresarios del sector y críticas en las redes sociales.

Oscar Bonnardel, Vanina Lucero, Elías Emanuel Julio son los tres primeros en la lista del peronismo para buscar integrar el Concejo Deliberante alvearense y quienes grabaron un video donde invitan a visitar atracciones sanrafaelinas.

"Che, ¿ya no sabés qué hacer los findes? Siempre lo mismo, ¿no? Plaza, mates y a casa. ¿Qué onda si hacemos algo distinto, algo nuestro?", comienza diciendo Julio en el video. "A menos de dos horas tenemos el Cañón del Atuel, un lugar tremendo para cortar con la rutina", continúa Lucero.

"Estamos gestionando un predio para que los alvearenses podamos ir. Con precios copados, emprendimientos de acá y salidas todo el tiempo. Ya está todo listo, solo falta que arranquemos. En vez de gastar en cosas que duran dos días vamos a invertir en algo que quede. Esto no es un sueño, ya lo estamos armando. ¿Te prendés o lo vas a mirar por celu?", afirman en el spot.

Bonnardel, Lucero y Julio, encabezan la lista de candidatos a concejales de Fuerza Justicialista Mendoza en General Alvear de las próximas elecciones 2025.

La reacción de empresarios

Walther Martínez, presidente de Cámara de Turismo del departamento, expresó: "Vimos con asombro desde ayer algunos spots publicitarios de un par de candidatos de un partido importante, en forma de manifestarse, de promocionar un turismo emisivo, porque en realidad es de llevar gente de General Alvear a San Rafael"; y adivirtó: "Parece el teorema de Baglini, de cómo hay cierta irresponsabilidad en esta campaña".

Sobre las consecuencias de promover esa estrategia, Martínez señaló: "Sacar gente de Alvear sería perder en la parte comercial, perder en la parte de alojamiento, en transporte, en un montón de cosas, cuando después de 27 años de trabajo hemos logrado tener una política de estado en turismo y saber hacia dónde vamos en turismo, con inversiones que se están haciendo, que son variadas".

Preocupación de prestadores

"La preocupación como prestadores es que estamos teniendo muchos eventos, se está trabajando muy bien en ese sentido, hay mucha gente que está viniendo a Alvear y lo que queremos es que se quede un día más, que gasten en Alvear. Cuando sacás al visitante de Alvear, va a irse y se va a quedar en el otro lugar", añadió.

Por su parte, Nicolás Alonso, de la Cámara de Comercio alvearense, opinó: "Lo que hay que destacar primero es que el turismo no tiene fronteras, tenemos que trabajar integrados, pero con una visión del desarrollo local. Desde la Cámara de Comercio, en específico el Turismo y Servicios, estamos preocupados en pregonar mucho más los eventos generales, las actividades deportivas y culturales".

"Hemos lanzado una agenda de eventos donde se muestra todo lo que hay para hacer día a día en General Alvear, para ver las distintas actividades que tenemos. Trabajamos en la Noche de los Costillares buscando traer gente de San Rafael, principalmente. Hemos hecho un montón de actividades desde la parte privada buscando retener turistas y atraer visitantes de otros lugares", dijo Alonso.

