Calvente: "Es ridículo plantear que toda la infraestructura pública la haga el privado"

Hay dos respuestas. Por el lado político, me sorprende cómo votó la gente: hay algunos departamentos donde una misma persona votó a un color político en las municipales, a otro en las provinciales y a otro en las nacionales ; con todo lo que significa desde el punto de vista ideológico y de gestión pública. No sé si hay muchos antecedentes y es un dato que hay que recoger para analizar el futuro de la política.

Poniéndome en el lugar de intendente electo puedo decir que esta manera de votar y resolver el esquema electoral que ha tenido la gente es compleja . Imaginate un municipio con un intendente del PJ que tiene un color distinto a nivel provincial y otro a nivel nacional. No quisiera estar en ese lugar, porque tenés que estar pensando cuáles van a ser los caminos que tenés que abrir para traer recursos o lo que quieras traer a tu municipio que sea mediante la articulación con Provincia y Nación. Yo estoy pensando mucho qué canales de articulación tengo que encarar con la Nación, algunos serán a través de la Provincia y otros de municipio-Nación. Si bien no nos contiene la oferta de los libertarios, pueden haber algunos espacios en común.

De todas maneras, como secretario de Obras tuviste diálogo con la Nación.

Estoy pensando eso ahora porque en las dos gestiones articulamos mucho de manera municipio-Nación con las dos gestiones. Fue más prolífera la interacción durante la gestión de Macri, pero no dejamos de hacerlo y no dejamos de conseguir resultados positivos para el departamento. Hemos desarrollado planes de obras muy ambiciosos. Es la única manera de tener planes de obras exitosos. Tenés que tener distintas ventanillas abiertas.

Hay mucha incertidumbre respecto a la visión que le va a dar el gobierno nacional a la obra pública. Solo he sentido el rótulo de "privatizar" la obra pública. Si ese es el título, no le veo coherencia. Si bien hay sistemas donde hay una gran participación del ámbito privado en la infraestructura pública, nunca es unilateral, solo del ámbito privado. Siempre es mixto. No hay ningún caso en el que esté completamente a cargo del privado. La lógica es que hay infraestructura que no se puede explotar desde el punto de vista de lo comercial. ¿Vas a cerrar una plaza y cobrar el ingreso? Las obras de impermeabilización, por ejemplo, son públicas.

Es ridículo ese planteo de que el privado se hace cargo del desarrollo de la infraestructura pública. Sí me parece pertinente que en lo vial, por ejemplo, tenga una participación muy fuerte del ámbito privado. El peaje responde no solo a la inversión inicial sino también al mantenimiento y te genera un estándar mínimo de prestación del servicio.

Marcos Calvente.jpg El intendente electo de Guaymallén, Marcos Calvente, adelantó cuáles serán sus primeras medidas y se refirió al plan de Javier Milei de cortar la obra pública. Foto: Yemel Fil

¿Cómo visualizas los primeros meses de gestión?

Estos primeros meses voy a estar trabajando en la modernización del Estado y estar atento a varias cosas. Hay varias definiciones que se están esperando que se den. Algunas son explícitas que tiene que dar el gobierno nacional y otras son de mercado o la macroeconomía. Ahora estoy licitando un contrato clásico de intervenciones urbanas, pero lo hago para testear si hay empresas disponibles. Hoy virtualmente está paralizado la oferta de obra pública por las condiciones que estamos transitando. Estos primeros meses voy a tener frentes de trabajo marcados. Pero voy a estar atento a las definiciones para generar una hoja de ruta. Hay otras definiciones que también condicionan el accionar del municipio.

¿Cuál es la idea de la modernización del Estado que proponés?

Hay que aprovechar estos meses de incertidumbre y zozobra económica para trabajar no solo en los proyectos de obras si no en este tipo de cosas. En última instancia es darle tecnología a la gestión municipal. Antes de eso, es darle optimización y eficiencia a los procesos administrativos. Como son regulados a través de la normativa, hay que corregir y llegar a los procesos óptimos. Actualmente, una persona que quiere realizar un trámite tiene que pasar por 20 áreas. Si se puede reducir a tres, cuatro pasos, amerita un estudio para garantizar que se cumpla el rol del municipio.

Hay que darle una visión más metropolitana a las construcciones. Mi pretensión junto a otros secretarios de Obras es generar un Código de Construcciones unificado. Es algo súper obvio, no es un pensamiento brillante. No tiene lógica que para un lado podés construir de una forma y para otro, de otra. El objetivo es que todos los municipios tengan las mismas reglas pero, aparte, que sea un código operativo y expedito y que acompañe los tiempos de la inversión.

¿Qué se va a hacer con la economía y la producción en el departamento?

Lo que correspondería es que gran parte de las políticas de Estado de los municipios deberían ser con una visión metropolitana, no solo el tema de construcción. Por ejemplo, el desarrollo económico, las capacitaciones, escuelas de oficio, los polos TIC. El polo TIC de la provincia, si bien lo está haciendo, se tiene que potenciar para articular con todos los municipios. Son muchas las disciplinas a las que hay que darle esa visión. Si la Provincia genera instancias donde los municipios puedan acudir a un área para que se generen proyectos y se le da una visión metropolitana sería muy oportuno.

Formás parte de una renovación del radicalismo que surgió en estas elecciones. ¿Qué aportes le puede hacer esta generación a la política?

El radicalismo ha hecho los deberes en ese sentido. Es una demanda de la gente y el radicalismo supo interpretarla y generó la oferta con éxito. Es oportuno porque no solo obedece a lo generacional el recambio, sino que es respecto a las formas, visiones y las maneras de hacer gestión y política. Si seguimos trabajando en impulsar estas nuevas formas vamos a poder capitalizar el interés de la gente. En este ecosistema político que se ha formado, va a ser productivo en temas de gestión. En mi caso me llevo muy bien con ellos, hemos tenido mucho diálogo y la coordinación hacen posible que se realicen estas políticas públicas con visión metropolitana.