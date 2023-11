Obra pública: a Suarez le "cuesta entender" el modelo que plantea Javier Milei

"Él plantea que las obras las tiene que hacer los privados. Las empresas hacen obras para ganar dinero", sostuvo Suarez y agregó: " No me puedo explicar cuáles son las pueden hacer los privados, sobre todo las que tienen que ver con los servicios públicos : agua, saneamiento".

Me cuesta entender bajo qué esquema privado se puede hacer obras de saneamieto, de cloacas, por ejemplo. Me cuesta entender bajo qué esquema privado se puede hacer obras de saneamieto, de cloacas, por ejemplo.

"Él cita a nuestro país vecino, pero no todas las obras públicas en Chile la hacen los privados, es un porcentaje que puede tener que ver con los caminos a través de los peajes. Pero no me puedo explicar cómo", concluyó Suarez.