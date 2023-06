Calvente: "Conozco la hoja de ruta que tiene que seguir Guaymallén"

El funcionario visitó Medios Andinos y se refirió a la campaña electoral. "Fue un proceso ajetreado. Aparte de la campaña nunca abandoné el desempeño en la Secretaría, por lo que mi actividad política empezaba despues de las 16 y hasta la noche me dediqué a la campaña", relató.

"En estos casi ocho años de gestión estuve concentrado en la labor de la Secretaría , pero la campaña me permitió acercarme en otro sentido al vecino, dialogar y percibir cuál fue el impacto de la gestión y las mejoras de infraestructura en el departamento. Guaymallén era un basural a cielo abierto pero la infraestructura también estaba devastada ", analizó sobre la etapa previa a la administración del radicalismo.

Marcos Calvente, candidato intendente guaymallen.jpg Marcos Calvente ganó las PASO 2023 de Cambia Mendoza en Guaymallén. Foto: Yemel Fil

Asimismo, resaltó el resultado que obtuvo el oficialismo en el municipio. "El vecino ha sabido reconocer la gestión, separar la paja del trigo, me refiero a propuestas electorales que no tienen nada que ver con el rol del municipio. Había campañas que hablaban de seguridad, desempleo. El municipio puede aportar a través de determinadas acciones pero no es una obligación primaria", consideró.