Buscan crear una multisectorial para que los fondos de Portezuelo del Viento queden en el Sur

Caído el proyecto hidroeléctrico Portezuelo del Viento , la provincia de Mendoza evalúa cómo utilizará los fondos para su realización, los cuales ya recibió casi su totalidad ( Nación ya depositó 1.009 millones de dólares, de los US$1.024 totales ). Si bien ya se anunció que una parte irá para El Baqueano , todavía el Gobierno no definió el destino de los recursos que hoy están depositados en un fideicomiso.

"Esta convocatoria creemos que tiene que ser lo más lo más amplia posible, desde los estudiantes hasta los trabajadores, empresarios que están en las Cámaras y los que no están, consejos profesionales y universidades. Este es un tema que nos abarca todos y esa es la convocatoria para que todos participen y den su opinión para ver qué se puede hacer con esos fondos", explicó a Canal 6, el contador Richard Schkop.

Si bien expresaron que a principios de abril realizaron un encuentro con empresarios de San Rafael, esta convocatoria fue mucho más amplia. "Queríamos convocar a la gente joven, que son los más interesados en que haya fuentes de trabajo en el sur para que cuando terminen sus estudios puedan quedarse acá, en la tierra de sus padres", dijo Schkop.

En concreto, remarcaron que, si se hacen obras hídricas y energéticas con los fondos de Portezuelo del Viento, una de las ideas que postuló el gobernador Alfredo Cornejo, se puedan realizar varias de ellas en el Sur, o "la totalidad".

Hasta el momento, las reuniones que realizan convocan a todos los sectores políticos. "Hay que charlarlo tanto con los referentes del sur de la provincia como con el Gobierno, que es en definitiva el que tiene los fondos", plantearon.

"Los fondos están y todavía no hay ninguna decisión en firme del gobierno de qué va a hacer con estos fondos. Nadie ha dicho 'Vamos a hacer El Baqueano o no, o vamos a hacer algo en el norte, o una ruta'. Todavía no se ha dicho nada y nosotros queremos saber".

