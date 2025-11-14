14 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
este viernes

Bullrich se reunió Villarruel en el Senado y ambas destacaron que la reunión fue "positiva" y "constructiva"

Patricia Bullrich y la vicepresidenta Victoria Villarruel avanzaron en la definición de la agenda del Senado y reafirmaron la colaboración dentro de La Libertad Avanza.

Bullrich se reunió Villarruel en el Senado y ambas destacaron que la reunión fue positiva y constructiva

Bullrich se reunió Villarruel en el Senado y ambas destacaron que la reunión fue "positiva" y "constructiva"

Por Sitio Andino Política

La ministra de Seguridad y senadora electa por La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, se reunió con la vicepresidenta Victoria Villarruel para diagramar la agenda del Senado, en un encuentro que ambas definieron como “positivo” y “constructivo”.

Tras la cita, Bullrich planteó que Villarruel se mostró “muy colaborativa” para apuntalar la agenda del Gobierno en el Senado.

Lee además
Los dos funcionarios ganan terreno en el gabinete.
Gabinete

Dividen el área de Scioli y se la reparten entre Adorni y Santilli: qué pasará con el exgobernador
Javier Milei sobre versiones de eliminación del monotributo: Son mentiras y operaciones de delincuentes
Declaraciones

Milei sobre versiones de eliminación del monotributo: "Son mentiras y operaciones de delincuentes"

Por su parte, Villarruel dijo a los periodistas acreditados en el Senado, entre ellos la Agencia Noticias Argentinas, que se trató de una reunión “positiva y constructiva, en un tono muy amable”, y añadió que “siempre hubo colaboración” y que ella trabajó para que “se respete la Constitución”.

“Hablamos de los distintos proyectos de ley y de cómo va a ser el manejo del bloque de La Libertad Avanza (LLA)”, dijo la titular del Senado y añadió: “Yo también le quise comentar cómo es el manejo de la cámara, porque yo no tengo facultades como para obstaculizar o, de alguna manera, interrumpir el ejercicio parlamentario”.

La vicepresidenta explicó que tiene “facultades que están muy definidas por la Constitución y por el reglamento de la cámara, y que apuntan a que se garantice siempre la independencia de poderes y el respeto a las facultades que tiene el Poder Legislativo”.

“De mi parte siempre hubo colaboración, siempre trabajé para que se respete la Constitución y el reglamento de Senado”. “De mi parte siempre hubo colaboración, siempre trabajé para que se respete la Constitución y el reglamento de Senado”.

image
La vicepresidenta explicó que tiene “facultades que están muy definidas por la Constitución

La vicepresidenta explicó que tiene “facultades que están muy definidas por la Constitución

Reunión entre Patricia Bullrich y Victoria Villarruel

Bullrich y Villarruel se reunieron por espacio de una hora y veinte minutos para coordinar la tarea legislativa que se iniciará en las sesiones extraordinarias el 10 de diciembre con el objetivo de aprobar el primer presupuesto de la gestión de Milei y reformas estructurales en la legislación laboral y tributaria.

Tras el encuentro, Bullrich dijo que transmitió la necesidad “de trabajar para que aquellas cosas que el Gobierno nacional precisa y que los proyectos que envíe puedan ser tratados, puedan ser votados y podamos con eso seguir adelante con el plan de gobierno que establece nuestro presidente”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/PatoBullrich/status/1989387131458830417&partner=&hide_thread=false

Bullrich le expresó que “quiere que el Gobierno tenga acá la posibilidad de sacar adelante los proyectos que precisa. Se mostró muy colaborativa para poder lograr esos proyectos”, añadió.

2025_11_251114005-scaled
Bullrich:

Bullrich: "Yo le pedí a la doctora Villarruel, como vicepresidenta, que colabore y que ayude dentro de su rol institucional”.

Yo le pedí a la doctora Villarruel, como vicepresidenta, que colabore y que ayude dentro de su rol institucional”, agregó.

Reveló que Villarruel habló de “la necesidad de que la agenda oficialista tenga un espacio preferencial” y agregó que “es responsabilidad nuestra, como bloque de LLA, juntar las voluntades políticas para construir una mayoría, y eso es lo que vamos a hacer”.

Sobre los cambios que habrá en el Senado con la nueva composición, la futura jefa de la bancada oficialista afirmó que su bloque “crecerá de 7 senadores a 20, con lo cual los cambios van a ser muchos, porque el nivel de organización que necesita un bloque de 20 es mucho más potente”.

“Necesitamos tener un modelo muy organizado” porque “tenemos la responsabilidad de ser el bloque de gobierno”, añadió.

La senadora electa y la vicepresidenta volvieron a verse las caras hoy luego de las acusaciones cruzadas que tuvieron a lo largo del 2025, cuando el Gobierno perdió la iniciativa en el Congreso y la oposición tomó el control parlamentario para votar leyes rechazadas por el Poder Ejecutivo sobre jubilaciones, emergencia en Discapacidad y el Garrahan.

De acuerdo con esas fuentes consultadas por esta agencia, la reunión fue amena y cordial, y se dio en buenos términos, para trabajar en conjunto y aprobar el paquete de leyes impulsado por Milei en las sesiones extraordinarias que se convocarán en los próximos días.

Temas
Seguí leyendo

Confirman que Luis Petri llega a Malargüe para el tradicional Almuerzo de las Fuerzas Vivas

Cornejo le agradeció a Santilli por destrabar un crédito millonario para Mendoza y le reclamó obras viales

La "Mesa del Cobre" en Mendoza: pedido de infraestructura, llamado a inversores y respaldo a Milei

Qué dijo Manuel Adorni sobre la posible eliminación del Monotributo

Sumarán nuevas duplas al Metrotranvía: cuánto costará el traslado desde Estados Unidos

Milei enviará al Congreso una ley "cuya idea original es del gobernador de Mendoza"

Franja Morada retuvo otro centro de estudiantes y el peronismo quedó tercero

La Argentina y los Estados Unidos llegaron a un acuerdo comercial: los puntos claves

LO QUE SE LEE AHORA
Qué dijo Manuel Adorni sobre la posible eliminación del Monotributo.
Declaraciones

Qué dijo Manuel Adorni sobre la posible eliminación del Monotributo

Las Más Leídas

Así estará el pronóstico del tiempo este viernes 14 de noviembre en Mendoza
El clima

Alerta naranja por tormentas, el pronóstico del tiempo este viernes 14 de noviembre en Mendoza

Nuevo robo en un local de motos del centro: la reacción de Mercedes Rus.
inseguridad

Nuevo robo en un local de motos del centro: la reacción de Mercedes Rus

Javier Milei anunció que enviará al Congreso una Ley de Periglaciares ideada por Alfredo Cornejo
Minería

Milei enviará al Congreso una ley "cuya idea original es del gobernador de Mendoza"

La bicicleta que conducía la víctima fatal al momento del accidente vial. 
Investigación

Trágica muerte de un hombre en un accidente vial en San Rafael

Qué dijo Manuel Adorni sobre la posible eliminación del Monotributo.
Declaraciones

Qué dijo Manuel Adorni sobre la posible eliminación del Monotributo

Te Puede Interesar

Federico Sturzenegger presidió la reunión con los referentes de la vitivinicultura argentina en el INV
Motosierra y vino

Un encuentro tenso en el INV: la vitivinicultura desafía la desregulación de Sturzenegger

Por Marcelo López Álvarez
El sector hotelero, expectante: Mendoza lanza Manso Alojamientopara impulsar el turismo. Imagen ilustrativa.
Temporada estival

Hoteleros de Mendoza buscan reactivarse: las propuestas que ofrece "Manso Alojamiento"

Por Natalia Mantineo
Javier Milei sobre versiones de eliminación del monotributo: Son mentiras y operaciones de delincuentes
Declaraciones

Milei sobre versiones de eliminación del monotributo: "Son mentiras y operaciones de delincuentes"

Por Sitio Andino Política