Bullrich aseguró que La Libertad Avanza absorbió al PRO

La expresión de la titular de la cartera se da a pocos días de que el ex presidente Mauricio Macri la desplaza de la titularidad de Asamblea partidaria del partido amarillo y haber ungido al diputado Martín Yeza .

Patricia Bullrich.png La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió la gestión de La Libertad Avanza y se refirió al conflicto interno del PRO.

La relación de Mauricio Macri con Patricia Bullrich

Sobre su relación con Macri, Bullrich explicó: "No tengo ni mejor ni peor relación de la que tenía antes. Lo que no me gusta es que haya un intento de decir 'estamos en la oposición'. ¡No!".