Bento: "Esta causa es una canallada, una infamia"

El jurista se defiende y expone frente al organismo, que definirá si se lo aparta o no de su cargo. " Estoy defendiendo al Poder Judicial, no solo a Walter Bento ", indicó.

"Yo siempre declaré. Ofrecí pruebas y aclarar los hechos. En el 95% de los casos no hay pruebas, en otros casos ordenaron las pruebas y no las produjeron y en otras no las valoraron. Es la única oportunidad que tengo de que me escuchen de manera imparcial", manifestó.

Además, expresó que los medios de comunicación fueron parte de una "conspiración" y que se les filtró información para presentar la causa a la sociedad.

Por otra parte, comentó que se reunió dos veces personalmente con el juez Eduardo Puigdéngolas, quien lleva adelante el caso, y sostuvo que éste le pidió que lo recusara, además de afirmar que fue designado sin concurso. "Soy una persona honesta, trabajadora, responsable y solidaria, que lidero un excelente grupo humano y de trabajo. Fuimos el primer juzgado en la región en certificar normas ISO. ¿Quién que se dedica a cobrar coimas está preocupado en certificar normas ISO?", reclamó.

"No apelé a ninguno de los procesamientos porque no confiaba en la Cámara. Mis abogados hicieron un escrito de 260 hojas. Lo presentamos en la apelación y después de una extensa conversación familiar, decidimos desistir: era todo un equipo de gente que se había pergreñado detrás del juez del juzgado electoral de Mendoza", esgrimió el magistrado.

Bento será juzgado como “jefe” de una asociación ilícita, por 15 hechos de cohecho activo, prevaricato, omisión y retardo de justicia, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, falsedad ideológica (2 hechos), abuso de autoridad (10 hechos), desobediencia y ocultamiento de un objeto destinado a servir como prueba (su teléfono oficial).