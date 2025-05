Baja de edad de imputabilidad: el oficialismo logró dictamen con cambios y quedó lista para ser votada

“El dictamen final es muy distinto al que envió el Ejecutivo. No recoge los ejes políticos ni ideológicos del Gobierno”, afirmó el radical Fernando Carbajal, quien fue juez en Formosa y uno de los impulsores de los cambios. “Solo se podrá imponer prisión efectiva en casos de delitos extremadamente graves, con penas mayores a 10 años”, explicó.

Desde la Coalición Cívica, Marcela Campagnoli respaldó el dictamen, pero advirtió que no se podrá detener a ningún menor hasta que existan centros habilitados para su alojamiento. También pidió que se garantice un enfoque integral para adolescentes en situación de vulnerabilidad. “Hoy el Estado no tiene herramientas: un chico de 14 o 15 años comete un delito y vuelve a una casa donde no hay nadie”, señaló.

Comisión Diputados Baja imputabilidad En comisiones obtuvo dictamen la baja de imputabilidad. Foto: Prensa Cámara de Diputados

Críticas por el financiamiento y la oportunidad política

Las objeciones al proyecto no solo vinieron desde la oposición más dura. Legisladores del bloque Unión por la Patria denunciaron que no hay precisiones sobre los costos que implicará su aplicación. “¿Cómo van a hacer Nación, provincias y municipios para sostener los dispositivos necesarios?”, planteó Germán Martínez, jefe del bloque, quien además pidió postergar el tratamiento para ampliar el debate.

También la diputada Mónica Macha (UxP) cuestionó el enfoque del Gobierno: “Cuando ingresan en dinámicas delictivas complejas, lo único que les ofrecemos es cárcel. Esta medida no busca soluciones, busca castigo”.

En el Frente de Izquierda directamente rechazaron la reforma. “Es una bomba de humo que no resuelve nada”, dijo el bonaerense Christian Castillo. Y agregó: “La evidencia demuestra que bajar la edad de punibilidad no disminuye la cantidad de delitos”.

Un avance con trasfondo electoral

El dictamen se firmó en medio de movimientos políticos que podrían haberlo puesto en riesgo. El mismo día, Patricia Bullrich formalizó su salida del PRO para afiliarse a La Libertad Avanza, aunque desde el macrismo aseguraron que eso no afectó las negociaciones legislativas. También se reconfiguró Unión por la Patria: el Frente Renovador retiró a sus representantes de las comisiones para evitar que sus firmas fueran interpretadas como rechazo a la baja de edad.

El Gobierno celebró el resultado como una victoria política. “Los diputados deberán elegir de qué lado están: con los argentinos de bien o con los delincuentes”, declaró el secretario de Justicia, Sebastián Amerio. “Si sos lo suficientemente grande para matar o violar, sos lo suficientemente grande para ir preso”.

El proyecto plantea un plazo de 180 días para su implementación. Aún no hay fecha definida para el debate en el recinto.

Fuente: con información de Clarín y Ámbito