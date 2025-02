Axel Kicillof cruzó a Javier Milei: "Me repugna verlo lucrar políticamente con la muerte de un bonaerense"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , criticó con dureza al presidente Javier Milei luego de que anunciara la creación de la "Condecoración al Valor del Hombre Común", en homenaje a Lucas Aguilar, el repartidor asesinado en Moreno. En un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario bonaerense lo acusó de hacer "marketing con el dolor y la tragedia" y de no cumplir con sus responsabilidades como jefe de Estado.

El gobernador bonaerense también le pidió a Milei que, si quiere abordar la problemática de la seguridad, lo haga "con seriedad, responsabilidad y sin oportunismos", y lo invitó a reunirse en su despacho o a convocarlo a la Casa Rosada. "Por una vez, actúe como presidente de todos los argentinos; no todo vale por un voto. La motosierra no lleva paz a los hogares", expresó. Finalmente, cerró su mensaje con una fuerte acusación: "En lo personal, me repugna verlo lucrar políticamente con la muerte de un bonaerense, de un ciudadano argentino".