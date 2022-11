ATE aceptó la propuesta en paritarias: "Los aumentos van del 98 al 106 por ciento"

La Asociación de Trabajadores del Estado ( ATE ) aprobó -en la asamblea de delegados y congresales- la propuesta salarial que llevó el Gobierno a las paritarias de los regímenes 15 (enfermeros y no profesionales de la salud) y 5 (administración central).

La oferta del oficialismo consta en un incremento salarial del 9% sobre la asignación de clase (básico) para diciembre de 2022, y tramos del 5% (a cuenta de paritarias 2023) para enero, febrero y marzo próximos.

Además, se otorgará una "suma extraordinaria 2022" con carácter de no remunerativa ni bonificable por única vez de $20.000, que será abonada el 5 de enero del año próximo. El beneficio será percibido por todos los agentes cuyo salario bruto no supere cuatro salarios mínimos, vitales y móviles; es decir, que no cobren más de 231.600 pesos (en bruto).

En tanto, establece aumentos de algunos puntos sobre ítems específicos de cada área, que tienen como base de cálculo la Asignación de Clase 13. En cuanto a los agentes contratados y prestadores que hayan ingresado a esas modalidades laborales del Estado antes de enero de 2020, se dispuso como fecha tope de pase a planta marzo de 2023. Quienes ingresaron desde enero de 2020, su blanqueo sería discutido en las paritarias del próximo año.

La respuesta será formalizada por ATE el jueves 17, cuando las partes se encontrarán en el estadio cubierto Aconcagua. De este modo, se suma a Ampros (profesionales de la salud, régimen 27) que ya aceptó la propuesta. Asimismo, SUTE (docentes y celadores) definirá su posición entre hoy y mañana, cuando se desarrollan los plenarios departamentales y provincial, respectivamente. El resto de los gremios que paritan también deberán responder en el transcurso del mes. Por cómo se han desarrollado las negociaciones, es muy probable que el Gobierno cierre el año con una aceptación total de los gremios del Estado.