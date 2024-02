Ataque de furia: Milei ordenó retirar la ley ómnibus y amenaza con prescindir del Congreso

“El Presidente tomó la determinación cuando se enteró que estaría en comisión. Dijo que para que destrocen la ley, verdaderamente no vale la pena y no vamos a tratarla de vuelta . Ha tomado la decisión de darle la orden a los diputados para no volver a tratarla. Hubo una conversación y fue determinante”, adelantó el legislador oficialista en el canal LN+.

Para que destrocen la ley, no vale la pena y no vamos a tratarla de vuelta Para que destrocen la ley, no vale la pena y no vamos a tratarla de vuelta