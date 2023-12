Asumió Alfredo Cornejo: "Quiero leer correctamente el mandato popular"

Asimismo, se mostró "orgulloso" por ser gobernador "de una sociedad super exigente con el poder político". "Estoy orgulloso de haber logrado un nuevo mandato en ese marco y en un marco de malestar social. Quiero asumir la responsabilidad que nos compete en este tiempo, y es leer correctamente este mandato popular", manifestó.

"Los dirigentes políticos cuando pierden las elecciones tienen muchas excusas, algunas razonables, pero peor es el dirigente político que no sabe por qué ha ganado", aseguró Cornejo. "Hay un mensaje atronador que recorre la Argentina y que en el balotaje mostró una demanda de cambio de modelo económico muy categórico", agregó.

El primer mandatario también repitió lo que expresó frente a la Asamblea Legislativa y adelantó que apoyará la gestión de Javier Milei. "Es un gobierno débil, con pocos parlamentarios y ningún gobernador. Queremos contribuir en la gobernabilidad, principalmente durante el primer año. Debemos hacerlo, principalmente yo convencido de que la Argentina debe dejar de enredarse sola. La provincia de Mendoza necesita de este cargo de modelo económico", detalló.

" Leo el mandato popular y lo interpreto. Muchas veces la elite política y la empresaria la lee difusa, porque los mandatos populares muchas veces son difusos. A mi me hace feliz el servicio público y no le paso factura a nadie de las cosas que he postergado por dedicarme buena parte de mi vida a esto. Soy feliz haciendo esto. Me angustio con los errores y cuando no salen las cosas, con la desazón social, con el malestar social. No me quedo en eso: quedarse en eso no es de profesionales Con orgullo voy a asumir por segunda vez este enorme lugar de ejercicio del poder", concluyó.