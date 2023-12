Asumió Alfredo Cornejo: "Mendoza no va a detener la obra pública, la va a incrementar".

Luego, agradeció "a todos los diputados y senadores por la aprobación del presupuesto para el año que viene". Y continuó: "Como he hecho siempre, vengo a gobernar para todos los mendocinos sin diferencia. La mirada de quienes circunstancialmente piensan distinto, también deberá encontrar una respuesta. Esa es parte de mi responsabilidad y la de quienes me acompañarán en la gestión".

"Para conseguir buenos resultados, una economía que apueste al crecimiento a través de la inversión requiere de estabilidad de las reglas de juego y certidumbres sobre la evolución de las condiciones estructurales de la economía. Para eso es indispensable establecer equilibrios en el funcionamiento del sistema que garantice el federalismo y mejore las expectativas de las economías regionales, y esa también es parte de la tarea política que me propongo junto a un nutrido grupo de gobernadores", sumó.

"Quiero que mi gobierno sea recordado por su contribución a las infraestructuras hídricas. Para eso contaremos con 1.023 millones de dólares que la Nación adeudaba a Mendoza y que hoy la provincia dispone gracias a los acuerdos logrados durante mi anterior gestión. Tengan por seguro que viene una verdadera revolución del agua y la energía. Son 1.023 millones que vamos a usar para crear riqueza, proveyendo los recursos esenciales para producir alimentos y bebidas, que es una de las cosas que mejor sabemos hacer y que el mundo necesita", expuso.

"No nos sentimos abrumados ante los anuncios de ajuste del gasto. Mendoza no sólo no va a detener su inversión en obra pública, sino por el contrario la va a incrementar. Ahora es cuando se va a poder apreciar qué provincia hizo bien las cosas y cuáles han vivido del favor político ajeno", aseguró haciendo alusión a las declaraciones del presidente electo Javier Milei acerca de dejar la obra pública en manos del sector privado.

"Cuando hablamos del crecimiento del capital humano, la raíz está en el combate a la pobreza y las desigualdades de origen, por lo tanto, en las oportunidades que brinda el acceso a la educación, al empleo, a la salud y a un hábitat que cuide los entornos ambientales".

Sobre la educación

"La educación es el gran ordenador de todas las aristas culturales de una sociedad. Y los cambios en materia educativa no se producen de un día para el otro. Por eso es esencial sostener un plan serio a lo largo del tiempo, tal como hemos venido haciendo desde hace 8 años", comenzó Cornejo en su discurso en la Legislatura.

"Por caso, ahora estamos viendo como el GEM y el plan de alfabetización empiezan a rendir sus frutos. Lo importante entonces es ir gestionando e invirtiendo bien, con el objetivo primordial de que los chicos incorporen los conocimientos esenciales para que la trayectoria educativa permita escalar, luego con una secundaria que vaya integrando saberes que conecten a los estudiantes con el cambiante mundo laboral", agregó.

"Asimismo, estaremos abocados a dotar de internet pedagógico al 100% de las escuelas de Mendoza, para que esté en pleno funcionamiento durante 2024 con todos los elementos necesarios. Y, naturalmente, vamos a trabajar con énfasis en la jerarquización de la tarea docente, mejorando las condiciones en todo lo que esté a nuestro alcance para que Mendoza siga transitando un camino de evolución educativa constante.

En su discurso, también señaló que "tenemos que hacer foco en la nueva pandemia que atravesamos post COVID: la salud mental y los consumos problemáticos, fortaleciendo la red de servicios de esta área. El deporte y los hábitos de vida saludable deben jugar un rol fundamental en este abordaje, por lo que van a ser disciplinas en las que vamos a trabajar intensamente.

Sobre la Seguridad

En su discurso, Alfredo Cornejo también se refirió a los nuevos pasos que se darán en materia de seguridad: "Si no hay tranquilidad pública no hay nada. Voy a poner todo mi empeño para que Mendoza dé nuevos pasos significativos en materia de seguridad".

"Ustedes saben que voy a fondo con los temas. Para muestra basta recordar que en mi gestión anterior le dimos duro a los delincuentes y conseguimos que en Mendoza se terminara con 'la puerta giratoria'. Ahora vamos a ir por más. Este es un mensaje de aliento para la gente de buena fe, pero también es una advertencia firme para los delincuentes. Vamos a ir por ustedes cada vez con más fuerza y saben que lo hago, por eso hay más presos", señaló el Gobernador.

"Para eso, además de seguir dotando de tecnologías y entrenamiento a nuestra policía y avanzar sobre las nuevas modalidades de delitos con ingeniería de punta, vamos a continuar haciendo reformas profundas en materia del servicio de Justicia. Vamos a instalar inhibidores de señal telefónica en lugares de detención originada por delitos violentos y crimen organizado y vamos a coordinar con inteligencia artificial todas las cámaras de seguridad existentes".

El apoyo de Alfredo Cornejo a Javier Milei

Alfredo Cornejo también dio su minuto para analizar la llegada al máximo cargo del país de Javier Milei. "Muchas de las “ideas de llegada” que le han dado fuerza a esa disposición al cambio, tienen afinidad con lo que se viene llevando adelante en Mendoza desde hace algunos años como, por ejemplo, la búsqueda de una economía más diversa y abierta al mundo; la arquitectura de un Estado austero, que sea sostenible para los contribuyentes y que preste servicios de calidad; la existencia de una administración ordenada con equilibrio fiscal y el mantenimiento de un programa criterioso de reducción de impuestos distorsivos para dinamizar la creación de riqueza a través de la actividad privada", expresó.

"Desde ya quiero expresar la mejor predisposición colaborativa de mi gobierno provincial, para que la ejecución de ese mandato de cambio que ha recibido el nuevo presidente electo se produzca dentro de un marco de gobernabilidad y entendimiento multisectorial porque, como está dicho, si a la nación le va bien a Mendoza le irá mejor aún", aseguró.