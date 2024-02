Así será la agenda de Javier Milei esta semana

Ese mismo lunes por la tarde, Javier Milei viajará a la ciudad de Corrientes para participar del décimo aniversario del "Club de la Libertad", entre los que participarán economistas como Alberto Benegas Lynch y Ricardo López Murphy. El Presidente será el principal orador de la jornada, con una conferencia titulada "Una Argentina liberal es posible". Por otra parte, el gobernador correntino, Gustavo Valdés, reconoció que aún no fue contactado por el Gobierno nacional. "Si no hay agenda es porque el presidente no quiere tener una comunicación oficial con Corrientes”, dijo.