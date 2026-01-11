11 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
estratégico

Argentina busca destrabar inversión china de US$150 millones para reactivar una obra energética clave

El Gobierno nacional solicitó formalmente un nuevo tramo de financiamiento para avanzar con una obra paralizada desde diciembre de 2023.

El Gobierno argentino le solicitó a Beijing retomar la construcción de una de las represas hidroeléctricas de Santa Cruz.

El Gobierno argentino le solicitó a Beijing retomar la construcción de una de las represas hidroeléctricas de Santa Cruz.

Por Sitio Andino Política

El Gobierno del presidente Javier Milei presentó ante los bancos chinos que financian la construcción de las represas en la provincia de Santa Cruz una solicitud formal para obtener US$150 millones que permitan reactivar una de las obras hidroeléctricas más importantes del país.

Lee además
Claudio Chiqui Tapia envuelto en más escándalos.
INVESTIGACIÓN

Crece el escándalo en torno a la AFA por fondos de un partido solidario: faltan $100 millones
La histórica Doctrina Monroe vuelve al centro del debate tras el ataque de EE.UU. a Venezuela. video
escenario mundial

Qué es la Doctrina Monroe y cómo ayuda a entender el ataque de Estados Unidos a Venezuela

Obra energética clave

La inversión solicitada es considerada indispensable para retomar los trabajos de construcción en la represa Jorge Cepernic, que al cierre de 2023 había alcanzado aproximadamente un 42% de avance antes de detenerse completamente con el cambio de Gobierno.

Según fuentes oficiales, esos US$150 millones se sumarían a los US$1850 millones ya desembolsados por China entre 2015 y 2023, dentro de un financiamiento aprobado originalmente por US$4714 millones para el conjunto de las dos centrales planificadas en el río Santa Cruz.

Solo uno de los dos proyectos hidroeléctricos —la Jorge Cepernic— está en condiciones de reactivarse por ahora, mientras que la otra central (Néstor Kirchner) y el tendido eléctrico complementario aún enfrentan obstáculos técnicos y financieros.

Impacto en empleo y producción energética

La obra, paralizada desde diciembre de 2023, había generado empleo para más de 3000 trabajadores. Con la reactivación prevista, se buscaría reincorporar a parte de esos operarios que quedaron cesantes entre marzo y fines del año pasado.

Las represas de Santa Cruz forman parte de un plan estratégico para ampliar la capacidad de energía hidroeléctrica renovable en Argentina, con potencial de aportar hasta un 15% de energía limpia en el sistema energético nacional. Eso es clave en momentos en que el país debe importar electricidad en picos de demanda.

Presupuesto 2026 y fortalecimiento del sector

Además de gestionar el crédito externo, el Presupuesto nacional 2026 asignó $200.000 millones al programa “Apoyo a la Construcción de Aprovechamientos Hidroeléctricos en el Río Santa Cruz”, con el objetivo de sostener financieramente la reactivación de las obras.

La reanudación de este proyecto tiene también un impacto directo en la matriz energética del país, al contribuir a diversificar las fuentes de generación eléctrica y reducir la dependencia de importaciones de energía en momentos de alta demanda

Seguí leyendo

Qué se vota, cuándo inicia la campaña y todos los candidatos para las elecciones 2026 en Mendoza

La fuerte advertencia de Donald Trump a Cuba tras la captura de Maduro

Incendios en Chubut: diputado mendocino impulsa un proyecto para que el Estado compre aviones hidrantes

Elecciones 2026: listas con reinas, un artista y un famoso panadero que buscan ser concejales

"Somos luchadores": el primer mensaje de Nicolás Maduro desde la cárcel en Estados Unidos

Profunda tristeza en la UCR por la pérdida personal que sufrió Francisco Mondotte

El Vaticano intentó negociar un exilio para Nicolás Maduro antes de su captura

Brasil dejará de representar a la Argentina ante el gobierno de Venezuela

LO QUE SE LEE AHORA
Las curiosidades de las listas para las elecciones 2026.
Perlitas

Elecciones 2026: listas con reinas, un artista y un famoso panadero que buscan ser concejales

Las Más Leídas

Estafa millonaria al ex entrenador de Godoy Cruz Pedro Troglio.
Denuncia judicial

Ex entrenador de Godoy Cruz denunció una estafa inmobiliaria millonaria

Chile: sabias que ya no tenés que llenar un formulario para que tu auto cruce al vecino país
¡Atención mendocinos!

Chile: sabías que ya no tenés que llenar un formulario para que tu auto cruce al vecino país

Guía de precios para las vacaciones 2026: cuánto cuesta comer en Chile
GASTRONOMÍA CHILENA

Guía de precios para las vacaciones 2026: cuánto cuesta comer en Chile

El director de Asuntos Gubernamentales del Ministerio de Gobierno, Francisco Mondotte.
San Rafael

Profunda tristeza en la UCR por la pérdida personal que sufrió Francisco Mondotte

La mansión fue publicada por una reconocida inmobiliaria de Mendoza y se ofrece en 600.000 dólares
125 años de antigüedad

Qué pasó con la histórica mansión Cantú Notti en Guaymallén y por qué sigue en venta