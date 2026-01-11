Argentina busca destrabar inversión china de US$150 millones para reactivar una obra energética clave

El Gobierno argentino le solicitó a Beijing retomar la construcción de una de las represas hidroeléctricas de Santa Cruz.

El Gobierno del presidente Javier Milei presentó ante los bancos chinos que financian la construcción de las represas en la provincia de Santa Cruz una solicitud formal para obtener US$150 millones que permitan reactivar una de las obras hidroeléctricas más importantes del país.

La gestión ante Beijing se produce en un contexto de alto alineamiento geopolítico con Estados Unidos , impulsado por la Casa Rosada, pero sin descuidar los vínculos comerciales y financieros con China, socio estratégico en materia de infraestructura y energía .

La inversión solicitada es considerada indispensable para retomar los trabajos de construcción en la represa Jorge Cepernic , que al cierre de 2023 había alcanzado aproximadamente un 42% de avance antes de detenerse completamente con el cambio de Gobierno.

Según fuentes oficiales, esos US$150 millones se sumarían a los US$1850 millones ya desembolsados por China entre 2015 y 2023, dentro de un financiamiento aprobado originalmente por US$4714 millones para el conjunto de las dos centrales planificadas en el río Santa Cruz.

Solo uno de los dos proyectos hidroeléctricos —la Jorge Cepernic— está en condiciones de reactivarse por ahora, mientras que la otra central (Néstor Kirchner) y el tendido eléctrico complementario aún enfrentan obstáculos técnicos y financieros.

Impacto en empleo y producción energética

La obra, paralizada desde diciembre de 2023, había generado empleo para más de 3000 trabajadores. Con la reactivación prevista, se buscaría reincorporar a parte de esos operarios que quedaron cesantes entre marzo y fines del año pasado.

Las represas de Santa Cruz forman parte de un plan estratégico para ampliar la capacidad de energía hidroeléctrica renovable en Argentina, con potencial de aportar hasta un 15% de energía limpia en el sistema energético nacional. Eso es clave en momentos en que el país debe importar electricidad en picos de demanda.

Presupuesto 2026 y fortalecimiento del sector

Además de gestionar el crédito externo, el Presupuesto nacional 2026 asignó $200.000 millones al programa “Apoyo a la Construcción de Aprovechamientos Hidroeléctricos en el Río Santa Cruz”, con el objetivo de sostener financieramente la reactivación de las obras.

La reanudación de este proyecto tiene también un impacto directo en la matriz energética del país, al contribuir a diversificar las fuentes de generación eléctrica y reducir la dependencia de importaciones de energía en momentos de alta demanda