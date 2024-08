Ante el derrumbe de los mercados, el Gobierno minimizó el impacto de la crisis financiera

Adorni aseguró que “no nos es ajeno lo que está pasando. Siempre miramos este tipo de eventos pero tenemos claro lo que estamos haciendo y nada afectará nuestro camino”.

De esta forma, el portavoz intentó llevar calma al mercado local, que en la apertura sufre una fuerte caída de acciones y bonos que empujan el Riesgo País por encima de los 1700 puntos.

Además, Adorni dijo: "Todos estamos mirando lo que pasa en el mundo, siempre lo miramos, no no es ajeno, menos en una Argentina que quiere estar cada vez más incorporada al mundo moderno, de todas maneras tenemos claro lo que estamos haciendo, nada de eso va a afectar nuestro camino".

El vocero presidencial aclaró: "No quita que eventos que no se daban desde hacía mucho tiempo, como la caída de la bolsa en Japón, que entiendo que no se daba desde 1987, lo miramos con atención, pero tenemos claro dónde está la solución de la Argentina y nuestra tranquilidad, básicamente en las cuentas públicas y en mostrar todos los días que la inflación está bajando, y que queremos llevar a la Argentina por un camino de seriedad y a ser un país normal".