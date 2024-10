Anabel Fernández Sagasti aseguró que Ricardo Quintela no tiene los avales mínimos para competir

Anabel Fernández Sagasti , una de las apoderadas de la lista "Primero La Patria" que competirá en las internas del Partido Justicialista , acusó a Ricardo Quintela de querer judicializar las elecciones ya que " no quieren competir porque no tienen candidatos, avales ni votos ".

Ante esto, la senadora de Unión por la Patria le puso más leña al fuego después de semanas convulsionadas en la interna del PJ expresando que le "parece increíble que lleven 6 meses recorriendo el país y no hayan conseguido los avales".

La representante mendocina expresó: "Estamos esperando que la lista de Quintela pueda llenar los avales que le faltan", mientras que, con respecto a querer judicializar las elecciones, agregó: "Judicializarlo es como cuando pierden y se quieren llevar la pelota. Para competir tienen que llevar los avales".

Las reglas están para cumplirse. Ya en este momento si no presentaste bien los candidatos, si no presentaste los avales, evidentemente no querés competir Las reglas están para cumplirse. Ya en este momento si no presentaste bien los candidatos, si no presentaste los avales, evidentemente no querés competir

La Junta Electoral partidaria indicó que la lista "Federales, un grito de corazón", tendría que sumar 13.916 nuevos avales verificables para llegar al reglamentario 2% del padrón total de afiliados" y, sin embargo, este plazo se cumplió este domingo a las 11, por lo tanto, la lista liderada por Ricardo Quintela no habría cumplido con los requisitos para participar de las internas del PJ.

"Ha sido muy laxo y benevolente este proceso con la lista de Quintela, nosotros mismos lo pedimos. Ahora ya no se puede hacer algo fuera del reglamento" continuó manifestando Anabel Fernández Sagasti dejando en claro que si por ella fuera parte de la Junta no pondría el "gancho" para competir sin los avales.

Los llamados a Quintela

Por su lado, Ricardo Quintela aseguró lo llamaron en tres oportunidades para convencerlo de no participar en una interna contra Cristina Fernández: "Hasta las ocho de la noche de ayer estaban hablando conmigo, tratando de que yo, entre comillas, reflexionara y pudiera aceptar el tema de la lista de unidad y le dije que no. En los tres intentos, dije que no".

"El compañero Juan Manuel Olmos me llamó con buena fe, yo le agradecí sus buenas intenciones, tratando de resolver un problema. Trataba de juntarnos para establecer el procedimiento que íbamos a adoptar para la lista de unidad", relató.

Yo le dije, ‘Juan Manuel, si ustedes tiene el dream team, si tiene los mejores jugadores, supuestamente, ¿cuál es el problema? vayamos a las elecciones y listo, que la gente se expida Yo le dije, ‘Juan Manuel, si ustedes tiene el dream team, si tiene los mejores jugadores, supuestamente, ¿cuál es el problema? vayamos a las elecciones y listo, que la gente se expida

Para finalizar expresó estar abierto al diálogo, pero no le gusta que le impongan cosas: "Yo tengo la mejor voluntad, por supuesto, tengo la mejor voluntad para sentarme a conversar pero sentarme a conversar", según publica La Nación.

Acordar, no sentarme a conversar para que me impongan cosas Acordar, no sentarme a conversar para que me impongan cosas

La acusación de "Federales, Un grito de corazón"

Desde el espacio liderado por Quintela, expresaron que "la decisión de la Junta de proscribir nuestra lista y a nuestros candidatos, ya estaba previamente acordada por la mayoría de sus miembros" y solicitaron que se convoque la conformación de una nueva Junta Electoral con representación igualitaria.

Ante esto, Anabel Fernández Sagasti fue tajante: "Cambiar la Junta Electoral es un desconocimiento de los órganos partidarios. Yoma y Quintela lo saben".

Los avales de Quintela no solamente se bajaron por no tener documentación sino que directamente presentaron menos Los avales de Quintela no solamente se bajaron por no tener documentación sino que directamente presentaron menos