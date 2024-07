No obstante, la puja continúa para el gremio que denuncia una crisis en el sector de la salud mendocino a causa de la sobrecarga de los profesionales -quienes trabajan “hasta el agotamiento físico y mental”, de acuerdo con lo declarado con Iturbe en ocasiones anteriores- y la caída de los salarios .

A esto se suma que, luego de que el gremio decidiera racionalizar actividades en centros de salud de toda la provincia por tiempo indeterminado, es decir, que solo se atenderán urgencias y emergencias, recibieron “aprietes” y amenazas de parte de autoridades provinciales.

“No fue un paro, había gente trabajando. En sí, fue una racionalización de actividades. Se suspendieron algunas cirugías y se dejó de atender a gente que no venía de lejos, se priorizaron estos casos y emergencias”, explicó Iturbe.

Con ello, Iturbe hizo referencia a que ayer el Ejecutivo aseguró que hubo una “mínima” adhesión al “paro”, la cual calcularon en un 1%. Justamente, la secretaria del gremio remarcó que “los profesionales estaban” en su lugar de trabajo, y destacó que una de las principales causas que motivó el rechazo fueron las amenazas que recibieron de la vicegobernadora Hebe Casado.

Reclamo AMPROS en Legislatura, Claudia Iturbe Ampros rechazó la oferta salarial y denuncian amenazas del Gobierno: qué sucederá con el reclamo Foto: Cristian Lozano

Contundente rechazo de Ampros a la oferta salarial del Gobierno

El lunes 15, Claudia Iturbe le confió a este medio que las votaciones por la aceptación o el rechazo de la oferta estaban “muy parejas”. “Falta mucha gente. He consultado cerca del 50% del padrón y la mitad de ellos ha votado. O sea, entre 1.600 y 2.000 personas de los 8.000 que se encuentran habilitados. Están los que aceptan, los que no aceptan… Está muy peleado”, explicó.

No obstante, la fonoaudióloga detalló este martes que la votación viró por el no en las últimas horas a causa de la postura "coercitiva" que tomó el Gobierno, desde donde amenazaron con sanciones y descuentos a varios profesionales, en particular, del Hospital Teodoro Schestakow de San Rafael.

“Votó un 58,9% en rechazo, más de 4.700 personas”, puntualizó y agregó que lo hicieron “con enojo”.

Qué sucederá en centros de salud tras el rechazo de Ampros a la propuesta salarial

A partir del contundente rechazo de los profesionales, Iturbe precisó que llevarán los resultados a la Secretaría de Trabajo, con la esperanza de recibir una oferta que reconozca sus reclamos.

En cuanto a la decisión de racionalizar actividades en hospitales y centros de salud de toda la provincia, esta sigue en pie por tiempo indeterminado. En los próximos días, el gremio decidirá si tomarán otras medidas de fuerza y cómo serán implementadas.