Alquileres: inquilinos denunciaron abusos de inmobiliarias









Tras la finalización de la segunda reunión en comisiones, en la que se escuchó a representantes de inquilinos, el oficialismo pidió postergar para la próxima semana la firma de los dictámenes vinculados a la reforma de la ley de Alquileres. Hasta el momento, el proyecto cuenta con sanción inicial de la Cámara de Diputados.

Durante un plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda, los expositores que representaban el sector inquilino cuestionaron la propuesta de volver a los dos años de duración de los contratos con indexación cuatrimestral de los precios y que no se establezcan indicadores fijos para los ajustes. En este sentido, consideran que no se puede dejar librados los aumentos al acuerdo entre las partes, dado que ellos no tienen capacidad para exigir condiciones.

El primero en disertar fue el referente de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, quien apuntó los cañones contra las inmobiliarias por la falta de cumplimiento de la ley de Alquileres. Según expresó, "las inmobiliarias se creen estar por encima y si la ley no les gusta no la cumplen".

"Quien decide quién puede alquilar y quién no es la inmobiliaria. No hay una ventana del Estado a dónde ir a reclamar", fustigó, y criticó al ministro de Hábitat, Santiago Maggiotti, por no asistir al Congreso para dar su punto de vista sobre la problemática, que es de incumbencia de la cartera que conduce.

También lamentó que en la reunión informativa de ayer hayan concurrido "todos empresarios y ningún propietario" para exponer. "Vienen los empresarios a hablar de qué tiene que hacer el Estado con las políticas de vivienda. Eso me parece una derrota que escuchemos a los empresarios darnos clase de cómo resolver el problema de la vivienda en Argentina", protestó. Muñoz relató cómo fue agudizándose el drama del acceso a la vivienda en el país conforme fueron pasado los años. "En 1991 había 8 millones de viviendas, había 3.6 personas por vivienda. En 2001, 11 millones de viviendas y 3,1 persona por vivienda. En 2010, casi 14 millones de viviendas y 2.9 de personas por vivienda. En 2022, 18 millones de viviendas y 2.6 personas por vivienda. En la Ciudad de Buenos Aires hay una vivienda cada 1.9 personas, la situación es obscena", se quejó. PLENARIO DE LEGISLACIÓN GRAL. Y PRESUPUESTO 07-09-23 Por su parte, la representante del Centro de Estudios legales y Sociales (CELS) Luna Miguens remarcó que en Argentina y en el mundo "hay un proceso creciente de inquilinización y un proceso de concentración de vivienda". "En el marco de esa crisis, el Estado tiene el deber, la responsabilidad y la obligación de defender el derecho a la vivienda", indicó, y enfatizó que "la media sanción va en contra de eso, porque lo que hace es restringir el rol del Estado. No entiendo quién puede pensar que volver al contrato de dos años no perjudica a los inquilinos. No se puede volver atrás con ese avance", insistió. En tanto, Maximiliano Vittar, de Inquilinos Córdoba, se manifestó sorprendido por el planteo implícito en la media sanción opositora sobre una supuesta "igualdad de partes" en la relación contractual entre propietarios e inquilinos. "Si el problema es la inflación, ¿por qué hoy discutimos la Ley de Alquileres? ¿O por qué la salida es esta media sanción? No se están discutiendo otras leyes de lo que sucede con otros bienes y servicios", interrogó. Sobre la reforma El proyecto de reforma aprobado el miércoles 23 de agosto en la Cámara de Diputados busca reducir de tres a dos años los plazos de los contratos, con una actualización de los alquileres cada cuatro meses contra el esquema anual que rige en la actualidad y el empleo de parámetros o índices fijados entre las partes. En ese sentido, establece que las partes deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y/o el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) o una combinación de dichos índices. Este jueves, Juntos por el Cambio presionó para pasar a la firma de los dictámenes hacia el final del plenario de comisiones, pero la senadora kirchnerista Juliana Di Tullio pidió un cuarto intermedio hasta el miércoles de la semana que viene a fin de poder "acercar posiciones" dentro del interbloque oficialista y con "otros bloques para llegar a un número significativo en el recinto".