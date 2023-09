Alquileres: Fernández Sagasti se enfrentó a la Federación Inmobiliaria

"A través de un centro de estadísticas inmobiliarias podemos comprobar que hay un 47% de inmuebles que se han retirado del mercado", indicó, y advirtió que "hay muchísimos inquilinos que no tienen vivienda y que no saben donde van a ir a vivir".

"Es importante dar celeridad, establecer los cambios que sea necesarios para poder lograr una ley que cubra y contemple las necesidades de la partes pero que tenga en cuenta l que se generó con la ley actual. Hemos expuesto que si cada doce meses o 14 meses hay que hablar del tratamiento de la ley, evidentemente algo no está funcionando y está generando un perjuicio en la sociedad", reflexionó.

Un encontronazo

El clima de tensión comenzó a sentirse cuando la senadora nacional por el Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, interrogó a Caravaca Pazos sobre los alquileres temporarios y los pagos por adelantado de las locaciones.

Fernández Sagasti consultó a Caravaca Pazos si estaba de acuerdo con la propuesta contemplada en la media sanción de Diputados de cobrar alquileres adelantados a los inquilinos. El dirigente inmobiliario le contestó que esa situación "está contemplada como posibilidad y no como exigencia".

No conforme con la respuesta, Sagasti le retrucó que en los contratos de alquileres ese pago adelantado "no es algo que el inquilino tenga la fuerza para negociar", por lo que en la práctica se va a terminar cobrando. Además, le preguntó si el retiro de viviendas del mercado no está relacionado directamente con la proliferación de la oferta de alquileres temporarios que "no están regulados".

En ese sentido, Caravaca Pazos respondió según un relevamiento que realizaron desde la entidad que preside los alquileres temporarios "representan un porcentaje muy pequeño". "Tiene que ver con determinadas zonas y ciudades que pueden tener una receptividad turística diferente. Tienen incidencia en zonas determinadas, acá hablamos de leyes nacionales", amplió.

En ese sentido, la senadora consideró que el presidente de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina esquivaba sus respuestas. Lo mismo sintió el senador oficialista Matías Rodríguez. Así, la tensión fue creciendo hasta que, desde Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff y Julio Martínez les recriminaron, fuera de micrófono que no interpele a los invitados.

"Fueron invitados para escucharlos, otra instancia es el debate que se debe dar en la comisión; no se puede interpelar ante una posición que me puede o no agradar", dijo el senador radical por Formosa, Luis Naidenoff.

El oficialista Rodríguez tomó entonces el micrófono para pedirle que baje el tono y le recriminó: "Si hubieran puesto esa pasión cuando gobernaron el país no estaríamos así".

SDORA ANABEL FERNÁNDEZ SAGASTI - PLENARIO LEGISLACIÓN GRAL Y PRESUPUESTO 06-09-23

Momentos después, tomó la palabra el radical riojano Julio Martínez quien aseguró que "el sistema de alquileres es un desastre y ocho millones de personas están en problemas".

"Quizás con un nuevo gobierno se puede volver con esta ley, pero si no ven que estamos haciendo daño a los inquilinos que ustedes dicen defender, pero los dejamos a la deriva porque nadie les hace contratos a tres años ni actualizaciones cada año, entonces el inquilino termina yendo a uno temporario, en dólares. "El 80% de los contratos son en dólares", concluyó el senador de Juntos por el Cambio.