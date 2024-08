Alfredo Cornejo sobre la denuncia contra Alberto Fernández: "No me sorprende"

El gobernador Alfredo Cornejo habló este lunes sobre la denuncia contra el ex presidente Alberto Fernández , acusado por ejercer violencia de género contra Fabiola Yáñez . A juzgar por los hechos y no por la "narrativa", el mendocino aseguró que "no lo sorprende".

"Pero a mi no me sorprende nada. Yo creo que hay que evaluar por los hechos y no por lo que dicen. Es bastante penosa la situación", sostuvo respecto a la denuncia por violencia de género contra su ex pareja, Fabiola Yáñez.