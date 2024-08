Fabiola Yañez ampliará su declaración contra Alberto Fernández.

La ex primera dama Fabiola Yañez se prepara para ampliar sus declaraciones en el marco de la causa que inició contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género. Lo hará a primera hora del martes en una audiencia por Zoom ante el fiscal federal Ramiro González .

De esta forma, Yañez oficializará a su nueva abogada defensora, Mariana Gallego , tras romper el silencio y hablar de su relación con el exmandatario. " Esta persona (Alberto Fernández) estuvo durante dos meses -están todos los chats y hay muchas personas que lo saben- amenazándome día por medio con que, si yo hacía esto o lo otro, se iba a suicidar. Eso no se hace, eso es un delito ", afirmó durante una entrevista con Infobae.

Según detalló el diario La Nación, Alberto Fernández intentó establecer un nuevo contacto con su ex pareja en los últimos días, a pesar de que el juez Julián Ercolini le prohibiera continuar con el hostigamiento.

Con intención de trabajar en la estrategia judicial, Mariana Gallego viajó a Madrid para ultimar detalles previos a la audiencia con la fiscalía, reunión que tendría lugar mañana en el caso de no mediar ningún imprevisto.

Por su parte, el ex jefe de Estado permanece recluido en el departamento del piso 12 del edificio River View, en Puerto Madero, que le prestó su amigo Pepe Albistur, y designó a la abogada Silvina Carreira para que encabece su defensa tras la denuncia de su expareja.

A pesar de haber asegurado a través de un comunicado que no iba a dar declaraciones públicas por respeto a su hijo y a Yañez, Fernández brindó una entrevista al portal El Cohete a la Luna, de Horacio Verbitsky. El periodista reveló que las declaraciones se harán públicas luego de la primera entrevista con El País que brindó el ex presidente, aunque negó las acusaciones de violencia y aseguró que su ex pareja era adicta al alcohol.

“Si soy un golpeador, ¿por qué se sometió a un tratamiento de fertilidad para que tuviéramos un hijo? ¿Por qué no hay un solo testimonio de alguien a quien ella le hubiera contado del alegado maltrato? Viví 17 años con Marcela Luchetti (la madre del hijo de ambos, Tani Fernández Luchetti) y 10 con Vilma Ibarra, y no hay un solo episodio de que yo las haya agredido”, planteó Alberto Fernández al medio.