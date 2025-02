Alberto Fernández: "No es casual que el abogado de Fabiola haya salido a defender la estafa de Milei"

El ex presidente Alberto Fernández sostuvo hoy que el gobierno de Javier Milei "está absolutamente vinculado desde la hora cero" a la causa en su contra por violencia de género, al advertir que "no es casual" que la defensa de la ex primera dama Fabiola Yañez "saliera a defender la estafa" del escándalo por las criptomonedas. Este lunes el ex presidente fue procesado en la causa que lo investiga por violencia de género tras la denuncia de Fabiola Yáñez.