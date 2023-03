Alberto Fernández: "Hay que cambiar drásticamente el sistema financiero"

El presidente Alberto Fernández exhortó este sábado a "cambiar drásticamente al sistema financiero", volvió a denunciar que las tasas y sobrecargos del Fondo Monetario Internacional (FMI) "resultan abusivos" y llamó a la unidad de Iberoamérica para no abrir "las puertas a los detractores del Estado de Derecho".

Y agregó: "No vengo a sembrar desánimo entre nosotros. En todo caso destaco el escenario que enfrentamos reclamando el coraje y la convicción transformadora que hace falta para que lo justo y sostenible en Iberoamérica sea una realidad y no sea solo parte de la retórica discursiva de este encuentro".

Fue en ese marco que abogó por "cambiar drásticamente al sistema financiero", tras aseverar que "la globalización está en crisis y se muestra frágil" y "el capitalismo financiero hace temblar la economía".

"A esta altura de los acontecimientos, con tanta concentración financiera, con tanto juego especulativo, ya deberíamos entender que al sistema financiero actual no hay que socorrerlo más. Debemos cambiarlo drásticamente", dijo el mandatario al hablar ante sus pares que participan de la cumbre.

Lo escuchaban los líderes de los 22 países participantes, que prevén debatir sobre medio ambiente, transformación digital y seguridad alimentaria, en un contexto de pospandemia. El mandatario argentino hizo luego un llamado a la unidad de la región.

"Si queremos una Iberoamérica justa y sostenible, el primer paso que debemos dar es restablecer la unidad. Una unidad que no permita que se prolonguen bloqueos económicos que afectan a pueblos de la región. Una unidad necesaria para preservar intereses comunes en la que debemos respetar la diversidad ideológica en democracias fuertes donde los derechos humanos sean respetados", señaló Fernández.

Para el mandatario argentino, "la unidad de la región es una necesidad política. Una condición necesaria para alcanzar nuestros sueños. La justicia social es un imperativo ético que la hora nos impone", por lo que "debemos reconstruir la solidaridad en la región".

En otro tramo del discurso, en el Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, volvió a denunciar que las tasas y sobrecargos que el FMI "impone a países endeudados resultan abusivos".

"Esa realidad colisiona con esa arquitectura financiera internacional que antes ya cuestioné", remarcó el mandatario, y subrayó que "es necesario acrecentar la transparencia de las instituciones financieras internacionales y abogar por un mayor acceso a facilidades crediticias, a fin de impulsar el crecimiento y el desarrollo antes de que la especulación", apuntó el mandatario.

Al renovar su llamado a la unidad, señaló que "en un tiempo tan difícil como el que atravesamos, signado por un descontento social en el que encuentran eco los discursos del odio que castigan las democracias, estamos moralmente obligados a unir esfuerzos".

"Somos todos pasajeros de un mismo barco. Tenemos pues un destino común que nos convoca. 'Nadie se salva solo', nos diría Francisco", afirmó, e insistió: "Si la desigualdad mata, el individualismo y la falta de integración nos posterga y empobrece".

