Medida de fuerza

Aerolíneas Argentinas advirtió demoras en los vuelos de este viernes por asamblea de pilotos

El conflicto salarial afectaría los planes de viaje de más de 7.000 personas, según Aerolíneas Argentinas. A qué hora se esperan demoras en los vuelos.

Por Sitio Andino Política

Aerolíneas Argentinas advirtió que cerca de 60 vuelos programados entre las 6 y las 10 de la mañana de este viernes podrían sufrir demoras debido a una nueva medida de fuerza del gremio de pilotos, lo que afectaría los planes de viaje de más de 7.000 personas.

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) volverá a realizar “asambleas informativas” en el Aeroparque Jorge Newbery. “La compañía lamenta profundamente esta situación que genera perjuicios directos sobre los pasajeros, en un momento en que Aerolíneas Argentinas atraviesa una etapa de consolidación luego de haber dejado atrás más de quince años de pérdidas operativas y dependencia de aportes del Estado”, indicó el comunicado de la empresa estatal.

Sostuvieron que “este proceso, que permitió alcanzar niveles de eficiencia y sustentabilidad inéditos en la última década, requiere del compromiso de todos los sectores que forman parte de la empresa".

Sobre el reclamo, la compañía afirmó: "Medidas como estas no aportan a la solución de los desafíos estructurales del sector y dañan la confianza de los pasajeros, que es el principal capital de la compañía. Aerolíneas Argentinas lamenta los inconvenientes que esta situación pueda generar y continuará trabajando para mitigar cualquier efecto que la medida pudiera tener en los planes de vuelo de sus pasajeros”.

Vuelos demorados

La empresa recomendó a los pasajeros con vuelos programados entre las 5.30 y las 11.30 hs del viernes 24 de octubreverificar el correo electrónico informado en la reserva para recibir notificaciones sobre eventuales cambios.

Además, solicitaron controlar la última información sobre su vuelo en la web de la terminal aeroportuaria”. Aclararon que, “si el pasaje fue adquirido a través de una agencia de viajes, se sugiere consultar directamente con la misma”.

Aerolineas Argentinas.webp

Reclamo del gremio

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) sigue con las medidas de fuerza: “Ratificamos que mañana, viernes 24 de octubre, se llevará a cabo la asamblea en el Aeroparque Jorge Newbery”, indicó el gremio a través de su cuenta en la red social X. Agregaron: “Hasta el momento, Aerolíneas Argentinas continúa sin ofrecer respuestas a los reclamos que hemos presentado desde APLA en relación con salarios, ascensos, dotación y el cumplimiento de nuestro CCT”. Fuente: NA.

