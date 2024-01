Adolfo Bermejo se bajó de la carrera a la Gobernación

Adolfo Bermejo no será candidato en estas elecciones 2023.

El diputado nacional Adolfo Bermejo (Frente de Todos) anunció que no competirá en estas elecciones 2023 para la Gobernación. A través de un comunicado, despejó dudas y se bajó de una posible postulación.

"Me duele expresarlo en estas palabras, pero la única verdad es la realidad y en ese sentido: no voy a ser candidato a gobernador de la Provincia en las elecciones de este año 2023", expresó el ex intendente maipucino.