Walter Bento volvió a declarar y aseguró que "se lo llevaron puesto" por la prensa

El juicio que se sigue contra el ex juez federal Walter Bento avanzó un capítulo más, luego de una nueva declaración del protagonista de la causa. Aunque repitió los argumentos de su defensa, hubo un nuevo enemigo: los medios de comunicación.

"No se pueden llevar puesto a un juez federal si no es a través de medios judiciales, policiales, políticos y hasta mediáticos", dijo Bento este viernes por la mañana.

Aunque no es la primera vez que Bento declara, esta particular frase llamó la atención de los jueces y abogados, a quienes además aseguró que "la causa estaba armada", especialmente por su enemistad con el fiscal Dante Vega.

"Nunca cometí nada, no hice nada ilegal jamás. Resulta que estoy sentado acá por charlas de café, testigos de oídas, lo que dijo de lo que dijo. Siento cierta preocupación porque pasan los días y los meses y no veo que exhiban ninguna prueba contra mi", dijo Bento. "Nunca cometí nada, no hice nada ilegal jamás. Resulta que estoy sentado acá por charlas de café, testigos de oídas, lo que dijo de lo que dijo. Siento cierta preocupación porque pasan los días y los meses y no veo que exhiban ninguna prueba contra mi", dijo Bento.

Y agregó: " El fiscal Vega negoció armando estratégicamente esta causa, para lograr el objetivo de Bento preso". juicio walter bento.jpg Foto: Yemel Fil Por otro lado, el ex juez federal habló sobre los audios que se ventilaron en la jornada del pasado jueves, donde la madre de Martínez Pinto -uno de los involucrados en la causa- aseguraban que su hijo estaba a punto de salir de la cárcel tras pagar coimas en la Justicia. "Mañana si Dios quiere sale el Dani ya. He tenido que hacer varias cosas. Le cobraron una coima, hermana. Como es todo esto. Y bueno, yo no tenía para afrontarlo. Me ayudó Fernando. Él tiene que pagar cuando salga", expresaba el audio. En ese contexto, Bento declaró: "No me afectan en lo más mínimo. Yo no tengo nada que ver, no sé si los han estafado o qué. Por mí, que pasen todo lo que tengan. Nada tiene que ver conmigo". Otro acusado dentro de la causa De manera virtual -por videollamada- y sin mostrar el rostro para cuidar su integridad, el informante policial, Diego Enzo Stuto, complicó el pasado viernes 15 a Bento pero, en su declaración se llevó a alguien más: Alejandro Gullé, procurador de la Suprema Corte de Justicia. Según el relato del informante policial y judicial, en 2016 contrató al abogado Jaime Alba, que también se encuentra implicado en esta causa (conocido por ser el representante de Diego Aliaga). El objetivo de la contratación, según indicó, era que Alba hablara del juicio abreviado en el que Stuto fue acusado por 15 estafas millonarias con cheques sin fondo. conferencia de prensa de Gulle, caso, abuso nena, Foto: Cristian Lozano Para prestarle los servicios jurídicos, Stuto aseguró que debía pagarle 60 mil dólares de honorarios, pero años más tarde le confesó que casi la totalidad del mismo fue para pagarle a Alejandro Gullé. La fuerte confesión no sorprendió a Gullé debido a que conoce las declaraciones de Stuto desde la instrucción de la causa. Sin embargo, esta vez expresó que "tiene audios" en los que el mismo Alba asegura que le pagó al procurador de la Justicia de Mendoza. A su vez, remarcó que el hijo de Gullé circula con una camioneta que era de Jaime Alba. "La camioneta la tiene uno de los hijos de Gullé que casualmente trabaja en federales", dijo el testigo clave. También puede interesarte leer: Walter Bento: un testigo dijo que pagó coimas a un alto funcionario judicial

