Walter Bento: Ortego negó las coimas y testigos hablaron de "arreglos con el juez"

La fiscalía pidió que se escuche en la sala algunos pasajes de algunas escuchas telefónicas donde Ortego hablaba de los supuestos arreglos. Sin embargo, el letrado imputado dijo que Aliaga “vendía humo” y que nunca existieron los delitos investigados.

Un testigo complicó a los imputados

Tras la extensa declaración de Ortego, fue el turno de la testimonial de José Jesús Privitera, un abogado que ejerció la defensa de tres imputados en una causa por contrabando de bananas investigada por el juzgado de Walter Bento.

Este letrado complicó directamente a algunos de los imputados, entre ellos Walter Bento, asegurando que le dieron a entender que debía contactarse con Aliaga para acordar una resolución favorable a sus defendidos.

En base a esto, dio detalles de la participación de algunos de los abogados imputados en la mega causa.

También declaró el abogado Sergio Carreño, quien se identificó como "testigo de oídos", debido a que todo lo que declaró son "cosas que me dijeron, yo no fui testigo ocular de nada".

En ese sentido, aseguró que en distintas causas sus defendidos cambiaron de abogado porque los otros letrados "tenían un acuerdo con el juez".

"Era un patrón que se repetía. En un caso, el de Carvevalini, un contrabandista, me pidió que le devuelva la plata que me había pagado para su defensa. Entró a mi estudio a los gritos, que tenía un arreglo. Me dijo que Jaime Alba (uno de los imputados) tenía un arreglo con el juez. Me entro por acá y salió por allá. Dije será un vende humo. Al otro día Jaime Alba me llamó y me dijo devolvele la plata así no te metés en problemas", explicó.

En base a esto, aclaró: "Yo nunca ví a Bento recibir algo. Nunca vi que él recibiera algo. Lo aclaro. Con Bento sólo tengo relación de hola y chau".

Acá podés ver la jornada completa del juicio contra Walter Bento: