Videos y fotos: se desató un incendio en Potrerillos

4.000 hectáreas se han visto afectadas No cesan los trabajos para combatir el incendio de Los Parlamentos en San Rafael

"Es muy complicado, pero está controlado. Lamentablemente no se puede hacer peritaje, pero no hubo viento Zonda ni nada que lo haya iniciado naturalmente", dijo Adrían Gil, jefe de Bomberos de Luján de Cuyo; quien no descartó que pueda tratarse de un hecho intencional.