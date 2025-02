Video: una pareja circulaban en su moto, los tiraron contra el asfalto y se la robaron

Te podría interesar: Dejó sola a su bebé de un año dentro de un auto en Guaymallén por más de media hora

Luego de lo ocurrido, ante las cámaras de televisión habló Nicole sobre su estado de salud tras la fuerte caída: "Me quemó todo el brazo. De hecho, con el aire nomás me arde todo. Se me ve más o menos el hueso, por eso tengo todo vendado".

Además, detalló lo que recordaba del suceso: "Yo pensé que querían pasarnos, pero la realidad es que no, que nos pegaron a la moto, nos empezaron a manotear el tablero de la moto y a querer empujar".

Fuente: NA.