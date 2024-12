Un fiscal de Venezuela habló sobre el estado de salud del gendarme argentino detenido

William Saab expuso que en el presunto plan participaron autoridades del Gobierno argentino como la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich. Fuente: Noticias Argentinas.

La esposa del gendarme teme por su vida "todos los días" y cree que todo está "armado"

La esposa de Nahuel Gallo, María Gómez García, se pronunció nuevamente sobre el caso y comentó que teme por la vida del gendarme detenido en Venezuela.

Si bien el gobierno argentino busca la forma de traer de regreso a Gallo, tras darse a conocer el comunicado oficial del Ministerio Público venezolano la relación entre ambos se tensó aún más. Bajo ese contexto, María Gómez declaró en una entrevista radial que -más allá de conocerse los motivos del arresto-, aún queda por saber cómo se encuentra físicamente: "A nosotros nos dicen que él está bien pero no nos consta, no sabemos si está bien. Son 20 días que no sabemos nada, no lo escuchamos ni lo vimos. Creer en ellos es como seguir en el limbo, creerles en la mentira”.

Para continuar, señaló que la noticia cayó de sorpresa y cree que la acusación de "terrorismo" es todo es una mentira montada por el gobierno de Nicolás Maduro: "Es una locura porque ellos saben que es mentira. Les costó 19 días armar todo este circo".

Desde hace siete meses que vive en Venezuela. La mujer rechazó las presuntas pruebas que sostienen las acusaciones de terrorismo hacia Gallo, al apuntar que tienen su celular secuestrado. "Ellos tienen el teléfono, ¿dónde están las pruebas? No hay nada que diga que Nahuel vino a Venezuela con planes distintos. Él tenía que llegar, pasar Navidad y volver (a Argentina) todos el domingo 30 de diciembre".

Nunca los planes han sido diferentes y que estas personas digan que vino con planes terroristas y que tienen pruebas es horrible

Si bien afirma que el gobierno nacional hará todo lo posible por liberarlo, al final del conflicto internacional, quien se lleva la peor parte es el gendarme. "Es el único que está viviendo esto. Quiero confiar en que se están haciendo todas las diligencias e investigaciones y que se está trabajando. Y espero que Nahuel pueda salir rápido de todo esto ”, sotuvo.

Por último, consideró como una opción viable y rápida para este conflicto es el intercambio de prisioneros: "A Nahuel en Venezuela no se lo puede acusar de nada, todo es mentira y armado. Se lo tiene que liberar de inmediato. No estamos negociando cualquier cosa, es la vida de una persona inocente”, resaltó Gómez.

