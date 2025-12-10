Tras una serie de allanamientos, cayó el sospechoso de balear a un hombre en Las Heras

La División de Homicidios capturó a Claudio Adrián Quinteros Villalba Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Por Carla Canizzaro







Tras una serie de allanamientos en el barrio Santa Teresita, del departamento de Las Heras, la División de Homicidios detuvo a un hombre acusado de haber disparado días atrás contra Enzo Joel Parraguez durante un tiroteo.

El operativo generó conmoción entre los vecinos, ya que se llevaron a cabo siete allanamientos en distintas viviendas. La fiscal de Homicidios, Andrea Lazo, encabezó el procedimiento, en el marco de la investigación por homicidio en grado de tentativa que pesa sobre Claudio Adrián Quinteros Villalba.

El brutal ataque en Las Heras Según la investigación, durante la tarde del 9 de noviembre, Quinteros Villalba circulaba en un vehículo por el barrio 26 de Enero y disparó contra Parraguez. En el auto también iba Gonzalo Martín Sosa Lucero, quien permanece detenido. Sin embargo, los investigadores continúan trabajando para identificar y detener a un tercer involucrado.

móvil policial, operativos, mendoza, policía Se realizaron siete allanamientos en el barrio Santa Teresita del departamento de Las Heras Foto: Prensa Gobierno de Mendoza El grave suceso ocurrió pasadas las 16 en la intersección de O'Higgins y Dorrego, en el mismo departamento. Allí, los tres sospechosos se desplazaban en un Renault Clio blanco, desde el cual Quinteros Villalba habría efectuado los disparos contra Parraguez, quien se encontraba en la vía pública.

Como resultado del ataque, la víctima sufrió dos heridas de bala en su pierna derecha.