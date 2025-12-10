10 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Detención

Tras una serie de allanamientos, cayó el sospechoso de balear a un hombre en Las Heras

La División de Homicidios capturó a Claudio Adrián Quinteros Villalba. Se realizaron siete allanamientos en Las Heras y buscan a un tercer involucrado.

La División de Homicidios capturó a Claudio Adrián Quinteros Villalba

La División de Homicidios capturó a Claudio Adrián Quinteros Villalba

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
 Por Carla Canizzaro

Tras una serie de allanamientos en el barrio Santa Teresita, del departamento de Las Heras, la División de Homicidios detuvo a un hombre acusado de haber disparado días atrás contra Enzo Joel Parraguez durante un tiroteo.

El operativo generó conmoción entre los vecinos, ya que se llevaron a cabo siete allanamientos en distintas viviendas. La fiscal de Homicidios, Andrea Lazo, encabezó el procedimiento, en el marco de la investigación por homicidio en grado de tentativa que pesa sobre Claudio Adrián Quinteros Villalba.

Lee además
Los allanamientos se realizaron en el marco de la investigación judicial 
Investigación judicial

Allanamientos en Independiente por la causa Sur Finanzas: cómo avanza la investigación
La fiscalía lo imputó por el delito de estafa genérica en 24 causas
Polo judicial

La Justicia imputó al dueño de "Ok Eventos" por 24 causas de estafa

El brutal ataque en Las Heras

Según la investigación, durante la tarde del 9 de noviembre, Quinteros Villalba circulaba en un vehículo por el barrio 26 de Enero y disparó contra Parraguez. En el auto también iba Gonzalo Martín Sosa Lucero, quien permanece detenido. Sin embargo, los investigadores continúan trabajando para identificar y detener a un tercer involucrado.

móvil policial, operativos, mendoza, policía
Se realizaron siete allanamientos en el barrio Santa Teresita del departamento de Las Heras

Se realizaron siete allanamientos en el barrio Santa Teresita del departamento de Las Heras

El grave suceso ocurrió pasadas las 16 en la intersección de O'Higgins y Dorrego, en el mismo departamento. Allí, los tres sospechosos se desplazaban en un Renault Clio blanco, desde el cual Quinteros Villalba habría efectuado los disparos contra Parraguez, quien se encontraba en la vía pública.

Como resultado del ataque, la víctima sufrió dos heridas de bala en su pierna derecha.

Temas
Seguí leyendo

Hospitalizaron a una motociclista tras un accidente vial con un auto en Godoy Cruz

En un violento robo, amenazaron a un cajero y se llevaron dinero de un supermercado

Dos presos se fugaron de una comisaría de San Martín: cómo pasó

Una subcomisaria se atrincheró en el edificio de Investigaciones y se desplegó un amplio operativo

La Corte Suprema debatirá si el crimen de Julieta González en Mendoza fue un femicidio

Contienen un incendio en San Rafael tras intensos operativos y trabajo coordinado

Peligro en la Ciudad de Mendoza: detuvieron a un conductor con un altísimo nivel de alcoholemia

Un joven ciclista murió en Maipú tras caer a una acequia

LO QUE SE LEE AHORA
El supermercado está ubicado en una transitada esquina de Godoy Cruz, sobre calle San Martín Sur.
Ocurrió por la noche

En un violento robo, amenazaron a un cajero y se llevaron dinero de un supermercado

Las Más Leídas

Bancos ofrecen hasta 30% de descuento en supermercado, combustible y ropa: cómo aprovecharlas
EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS DEL AÑO

Bancos ofrecen hasta 30% de descuento en supermercado, combustible y ropa: cómo aprovecharlas

ANSES: quiénes cobran este miércoles 10 de diciembre de 2025
Atención

ANSES: quiénes cobran este miércoles 10 de diciembre de 2025

Permaneció atrincherada por más de una hora
Evacuaron las instalaciones

Una subcomisaria se atrincheró en el edificio de Investigaciones y se desplegó un amplio operativo

Una medida que afectará al bolsillo de miles de mendocinos. video
Subsidios

El Gobierno confirmó que recortará la Zona Fría: cómo impacta en Mendoza

Reforma laboral: qué es el banco de horas y cómo impactaría en la jornada de los trabajadores
FLEXIBILIZACIÓN

Reforma laboral: qué es el banco de horas y cómo impactaría en la jornada de los trabajadores

Te Puede Interesar

Alfredo Cornejo celebró el avance de la minería en Mendoza: qué dijo sobre los votos de la oposición.
Tras la sanción de PSJ Cobre Mendocino

Alfredo Cornejo celebró el avance de la minería en Mendoza: qué dijo sobre los votos de la oposición

Por Florencia Martinez del Rio
La fiscalía lo imputó por el delito de estafa genérica en 24 causas
Polo judicial

La Justicia imputó al dueño de "Ok Eventos" por 24 causas de estafa

Por Carla Canizzaro
La División de Homicidios capturó a Claudio Adrián Quinteros Villalba
Detención

Tras una serie de allanamientos, cayó el sospechoso de balear a un hombre en Las Heras

Por Carla Canizzaro